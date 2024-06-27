«Разъедает изнутри»: принц Гарри сделал отчаянное признание о смерти Дианы Принц Гарри призвал подростков не молчать о своем горе после потери родителя

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри признался, что ему приходилось бороться со своими чувствами в возрасте 12 лет, когда он потерял свою мать принцессу Диану. По его словам, которые приводит издание Daily Mail, первое время он убеждал себя, что нужно грустить как можно дольше, чтобы доказать умершему человеку, как сильно по нему скучаешь. Однако после он осознал, что Диана не хотела бы видеть его печальным. Принц призвал молодых людей, потерявших родителей, не молчать о своем горе

Я думаю, самое сложное, особенно для детей, понять, что когда они говорят о своей утрате, они отдают дань умершим. Тогда на самом деле все становится проще. В отличие от позиции, когда ребенок не собирается говорить об этом, считая это лучшей формой преодоления. На самом деле это не так. Ты не можешь подавлять горе вечно. Это ненадежно. Оно будет разъедать тебя изнутри, — пояснил Гарри в интервью.

Ранее сообщалось, что принц Гарри оказался полностью отрезан от друзей, приятелей и родственников, а также потерял свое место в высшем обществе Британии. Приближенные к принцу люди заявляли, что он злится и очень обижается. Порой нервы Гарри оказываются на пределе. Он чувствует себя одиноким и преданным, «задвинутым на задний план королевской семьи».

До этого король Великобритании Карл III попросил принца Гарри перестать разглашать секреты королевской семьи. Больной раком монарх пригрозил младшему сыну последствиями. По его словам, Гарри «не понимает, что разговор тет-а-тет может сработать», тогда как публичные жалобы усугубляют ситуацию.