Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июня, фото, видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Диндин пытается разбудить свою дочку Катюшу. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Диндин не дает долго спать Катюше

Акулова опубликовала четырехминутную видеозапись, где запечатлено, как панда Катюша спокойно спит на деревянном настиле в большом вольере, а мама Диндин пытается ее разбудить.

Большая панда почти забралась на самый верх конструкции, где отдыхала Катюша, но разбудить ее не получилось.

«Диндин будит Катюшу. Смотреть со звуком», — подписала кадры руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале отметили, что обычно Катюша не давала маме отдыхать, а теперь все произошло совсем наоборот.

«Обычно мы видим кадры, как Катюша ночью бегает вокруг своей мамы и не дает ей поспать. Теперь же ситуация резко изменилась. Хотелось бы почаще такие видео смотреть, когда Диндин начинает приставать к своей дочке».

«Видимо, Катюша долго очень спала, и Диндин решила удостовериться, все ли в порядке с дочкой, а то на нее такое поведение не похоже».

«Сегодня были в вашем зоопарке! Все животные чистые, ухоженные, у всех есть корм. Душа радуется, спасибо вам большое!!! Очень приятно за животных и ваше отношение. А вот Диндин и Катюша — это отдельный разговор, потому что только ради них приехали. Они самые лучшие», — писали пользователи Сети.

Что известно о пандах, которых Китай передал США

Вчера, 27 июня, в зоопарк Сан-Диего (США) впервые за последние 20 лет прибыла пара больших панд. Договоренность об отправке животных в Соединенные Штаты Америки была достигнута в феврале 2024 года с Китайской ассоциацией охраны дикой природы.

Лидер Китая Си Цзиньпин некоторое время назад предложил отправить панд «как посланников дружбы между китайским и американским народами». Отправке панд в США предшествовал длительный период проверки здоровья животных, а также проверки условий содержания в Сан-Диего китайскими специалистами. Пару животных в пути к новому месту жительства сопровождают работники по уходу за пандами, ветеринары и другие эксперты.

«Панд доставят в США из международного аэропорта Шуанлю города Чэнду чартерным авиарейсом. Это событие станет новым этапом китайско-американского сотрудничества в области охраны больших панд», — сообщали китайские СМИ.

В США прилетели четырехлетняя самка Синь Бао и пятилетний самец Юнь Чуаня. Известно, что в первые несколько месяцев Юнь Чуань и Синь Бао будут находиться на карантине и привыкать к новым условиям, поэтому посетители зоопарка Сан-Диего смогут увидеть их нескоро.

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