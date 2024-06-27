Как и где нашли 16-летнюю девочку, пропавшую при крушении поезда в Коми

Фото: МЧС РФ

Спасатели завершили поиски 16-летней девушки, которая пропала в результате крушения поезда Воркута — Новороссийск. Что об этом известно?

Как удалось обнаружить тело девушки

По данным SHOT, тело погибшей обнаружили под десятым вагоном поезда, который накануне сошел с путей в Коми.

«16-летняя Арина погибла при сходе поезда в Коми. Тело девочки обнаружили под десятым вагоном, в котором она ехала. Версия следователей, что ее унесло течением, не подтвердилась», — говорится в публикации.

Ранее следователи предполагали, что при опрокидывании вагона она могла упасть в реку Большая Инта и ее унесло течением, поэтому к поисковым работам подключали водолазов.

«Водолазы приступили к поискам 16-летней Арины в реке Большая Инта. По версии следователей, девочка при опрокидывании вагона выпала в разбившееся окно и ее унесло течением. Сейчас она числится пропавшей без вести», — писал SHOT.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК подтвердили, что девушку нашли мертвой, число погибших в результате ЧП возросло до трех человек.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Что еще известно о погибшей

Авторы канала SHOT сообщили, что погибшей девушке родители выкупили целое купе в вагоне, потому что она боялась ездить одна на поезде.

«Погибшей при опрокидывании вагона 16-летней Арине выкупили целое купе, чтобы она доехала в безопасности до отца, который ждал ее в Пензе. Сегодня ее тело нашли под тем самым вагоном, в котором она ехала, в нескольких километрах от родного города. Девочка не любила ездить на поездах одна, однако для спокойствия отец купил ей четыре места в одном купе. После того как опрокинулся вагон, в котором ехала Арина, она выпала в окно, где ее зажало. Предварительно, она скончалась сразу после ЧП от полученных травм», — пишут журналисты.

Также известно, что девушка ехала одна в вагоне, потому что родители уехали в Пензу, а она осталась в другом городе получать аттестат, потом должна была приехать к ним.

«Арина ехала в Пензу к родителям, чтобы вместе с ними выбрать старшую школу (семья переезжала в новый город). Папа и мама выехали раньше на машине, а девочка решила дождаться аттестата, который получила неделю назад, и оставалась с сестрой дома. Провожали девочку знакомые семьи, а проводником был знакомый отца. Около 18 часов Арина позвонила родным и сказала, что все хорошо, а затем должна была отзвониться из Печоры. Но больше на связь Арина не выходила», — сообщал канала Baza.

Фото: РИА Новости/СЗ ТП

Что рассказали в СК РФ о происшествии

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что уголовное дело по факту схода вагонов поезда в Республике Коми переквалифицировано на ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации и переквалифицировано на ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Рассматриваются все возможные версии произошедшего. Следователи продолжают работу на месте происшествия, выполняя комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента», — заявили в ведомстве.

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