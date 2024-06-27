Погода в Москве в конце недели: столицу накроет жара около 33 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что завтра, 28 июня, в Москве воздух прогреется до плюс 30 градусов. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге в пятницу и субботу?

Погода в Москве завтра и послезавтра

По словам Шувалова, в пятницу столбики термометров достигнут 30-градусной отметки, осадков в ближайшие дни не прогнозируется.

«В четверг, 27 июня, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов днем, ночью — 12–14 градусов тепла. С пятницы, 28 июня, ожидается повышение температуры до плюс 29 градусов, а по области может дойти до плюс 30», — пояснил он.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что с пятницы погода в Москве улучшится, в регионе ожидается потепление.

«Мы считаем, что в четверг погода без существенных осадков, а в последующие дни, с пятницы по воскресенье, погода с переменной облачностью уже без осадков. В пятницу максимальная плюс 25–27 градусов. Суббота практически такая же, а в воскресенье плюс 27–29 градусов. Это хорошо, потому что практически неделю у нас температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы, а тут она выйдет на норму. И может быть, уже в последний день месяца даже превысит климатическую норму. То есть жаркое лето в столичный регион возвращается», — рассказала синоптик.

По данным центра «Фобос», 28 июня в Москве в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 17 до плюс 19 градусов. Днем — от 29 до 31 градуса со знаком плюс. Ветер слабый.

29 июня будет переменная облачность. Ночью — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Днем — от плюс 31 до плюс 33 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Погода в Санкт-Петербурге в пятницу и субботу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что с пятницы на субботу в регионе ожидается «температурная суперночь».

«Предстоящий день очень жаркий, только что написал, что ждем в Санкт-Петербурге в пятницу плюс 30 градусов, воздушная масса в ночь не меняется, а похолодает только после обеда в субботу, да еще и атмосферный фронт приближается и может закрыть небо облаками. Так что температура воздуха в ночь на „Алые паруса“ будет в диапазоне плюс 20–22 градуса. И тут надо снова отметить, что исторический максимум ночной температуры в Санкт-Петербурге для 29 июня всего плюс 20,7 градуса», — написал он.

Колесов подчеркнул, что в субботу в Северной столице прогнозируются дожди и грозы.

«Атмосферный фронт днем в субботу принесет дожди, местами ливни и грозы. С прохождением фронта с обеда похолодает, хотя утром еще будет очень жарко», — заявил синоптик.

По данным «Фобоса», 28 июня в Петербурге ожидается ясная погода. Ночью до плюс 13 градусов. Днем — от плюс 30 до плюс 32 градусов. Ветер слабый.

29 июня в течение суток будет малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью — от плюс 19 до плюс 21 градуса. Днем — от плюс 22 до плюс 24 градусов. Ветер западный, умеренный.

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