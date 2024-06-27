Королевская семья Британии: последние новости, «траурное» фото Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Американский журнал опубликовал «траурное» фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, а отец супруги принца Гарри Меган Маркл публично обратился к дочери с призывом разрешить встретиться с внуками. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

Что не так с новым фото Кейт Миддлтон

После публичного выхода Кейт Миддлтон на публику спустя несколько месяцев борьбы с онкологическим заболеванием журнал Vanity Fair опубликовал обложку с принцессой Уэльской. Выпуск был посвящен последнему году жизни королевской семьи и тому, «как принц Уильям и принцесса Кэтрин поддерживают свой брак, а также оценивает будущее монархии».

Дизайнеры издания разместили на обложку старое фото Кейт в сером костюме и расположили его на черном фоне, которое поклонники королевской семьи сочли «траурным», пишет портал province.ru.

«Неудачный выбор фотографии, учитывая онкологическое заболевание Кейт. Слишком мрачно и траурно, как будто мы прощаемся с принцессой. Почему было не взять фото с последнего выхода, где она в светлом наряде и с улыбкой на лице», — отметили пользователи.

В каких сейчас отношениях Карл III и принц Гарри

Король Карл III обдумывал поездку в США с целью навестить семью своего младшего сына, пишет The Mirror. Королевский эксперт Том Куинн заявил, что монарх хотел бы прилететь в Америку, чтобы навестить принца Гарри и Меган Маркл, а также их сына Арчи и дочь Лиллибет.

«Карл III обсуждал официальный визит в США, который будет когда-то в будущем. Если он состоится, то монарх навестит своего младшего сына и внуков. Но сначала нужно выполнить множество дел, чтобы это стало возможным», — рассказал Куинн.

На настоящий момент неизвестно, когда король Великобритании сможет навестить Гарри и внуков.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Что за публичное обращение отца Меган Маркл к дочери

Меган Маркл уже давно не общается со своим отцом Томасом. Причиной раздора стало сотрудничество родителя с журналистами, которым он продал снимки своей дочери накануне ее свадьбы с принцем Гарри.

Мужчина неоднократно извинялся перед Меган, но не добился прощения. На днях он обратился к ней через журналистов Daily Mail.

«Я знаю, что единственный человек, которого я больше всего хочу услышать, на связь не выйдет, но все же... Мне бы хотелось встретиться с внуками. Но на данном этапе наших отношений можно ограничиться лишь фотографией. Не думал, что в свои 80 лет окажусь в одной лодке с королем», — сказал он.

В сложившейся ситуации Томас винит принца Гарри. Он заметил, что герцог Сассекский никогда не пытался встретиться с ним, хотя у него есть все возможности для путешествий по всему миру.

Почему Карл III запрещал детям видеться с Майклом Джексоном

Телохранитель американского певца Майкла Джексона Мэтт Фиддес рассказал, что Карл III запретил сыновьям — принцу Уильяму и принцу Гарри — видеться с поп-звездой, когда их мать принцесса Диана хотела организовать их встречу, сообщает Daily Mirror.

По словам Фиддеса, Диана и Майкл Джексон хорошо общались, могли часами разговаривать по телефону.

«Но принц Чарльз, а теперь король Карл III, настойчиво пытался положить этому конец», — рассказал мужчина.

По его словам, принц Уэльский не дал Гарри и Уильяму встретиться с Джексоном во время приезда певца в Лондон в 2002 году. Бывший охранник утверждает, что было даже официальное письмо, в котором говорилось, что принцы не будут встречаться с Джексоном.

Фиддес также утверждает, что Майклу Джексону было обещано почетное посвящение в рыцари от «определенных людей в правительстве и близких к королевской семье».

Читайте также:

Италия, песня на украинском, Киев: как сейчас живет актер Сергей Маковецкий

Крым, прогулки по Киеву, резкое похудение: где сейчас актер Петр Красилов

Дом престарелых, просьба к Путину, «Барвиха»: где сейчас Татьяна Доронина