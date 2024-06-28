«Путин может гордиться»: реакция американцев на дебаты Трампа и Байдена

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

В США завершились первые предвыборные теледебаты между бывшим и действующим президентами страны Дональдом Трампом и Джо Байденом. О чем спорили политики, почему их высмеяли американцы?

В чем Байден и Трамп обвиняли друг друга

Джо Байден и Дональд Трамп провели предвыборные дебаты до формального выдвижения в качестве кандидатов на высший пост. Споры продлились чуть более полутора часов. Действующий президент США во время своей речи обвинил Трампа в том, что он не уважает погибших американских солдат, поэтому не посетил в 2018 году захоронение во Франции, назвав павших американцев «неудачниками».

«Я единственный президент <...>, у которого в этом десятилетии не погибали солдаты где-либо в мире», — отметил он.

Байден назвал изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для человечества и раскритиковал Трампа за его позицию в этом вопросе.

Дональд Трамп во время своего выступления заявил, что высокий уровень инфляции «убивает США» и обвинил Байдена в том, при его президентстве новые рабочие места появились лишь для нелегалов.

Бывший президент Штатов несколько раз говорил о том, что его оппонент не способен честно победить на выборах и акцентировал внимание на речи Байдена, когда тот запнулся и не смог связно закончить предложение.

«Мы пытаемся оправдать его президентство <...> Мы не должны вести дебаты об этом. Здесь нечего обсуждать», — заметил Трамп.

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Что Байден и Трамп сказали об Украине

Президент США в ходе дебатов утверждал, что России нужна «вся Украина целиком», что президент РФ Владимир Путин якобы намерен «восстановить то, что было частью советской империи». При этом оговорился и заявил, что российский лидер хочет «восстановить Киев». Байден считает, что позиция оппонента по Украине грозит миру ядерной войной.

«Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война», — заявил Байден.

Дональд Трамп предъявил Байдену за то, что тот не добился от европейских союзников выделения дополнительных средств на помощь Киеву, а также заявил, что Киев не побеждает в военном конфликте с Москвой.

«Эта война никогда не должна была начаться, если бы у нас был нормальный лидер. Он [Байден] всех подвел. Он выделил Украине $200 млрд или даже больше. Украина не выигрывает эту войну <...>. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Это так печально», — сказал Трамп.

По итогам прошедших дебатов, оба — и нынешний хозяин Белого дома, и бывший — по семь раз произнесли имя Владимира Путина.

Как американцы отреагировали на дебаты Трампа и Байдена

Опрос американского телеканала CNN показал, что две трети зрителей присудили победу в дебатах Трампу. Газета New York Post написала, что «миллионы людей стали свидетелями конца политической карьеры Байдена». Аналогичное мнение выдвинули другие издания.

«Байден должен отказаться от участия в президентских выборах, если он не хочет допустить победы Трампа», — отметил New York Times.

Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов.

«Сегодня была явная победа… для мемов», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Обозреватель издания Responsible Statecraft Келли Бокар Влахос назвала прошедшие дебаты полным разочарованием и заметила, что политики не сделали внятных заявлений в отношении внешней политики Вашингтона по особо важным вопросам, а именно по конфликту на Украине и Ближнем Востоке.

Простые граждане США в комментариях к ролику с дебатами признались, что им стыдно за плохое руководство страны. Также споры политиков стали поводом для шуток.

«Если бы это было соревнование „кто дольше всех не моргнет“, Байден наверняка бы выиграл»;

«Путин может гордиться своим агентом»;

«Стыдно за такое плохое руководство, что это выходит за рамки шуток»;

«Я насчитал около 23 раз, когда Байден заикаясь что-то возился, и восемь раз, когда он что-то забыл, да ладно? Это был наш президент? Ему нужно быть в доме престарелых», — написали американцы в соцсетях.

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