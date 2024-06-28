В США предрекли конец карьеры Байдена после дебатов NYP: американцы стали свидетелями окончания карьеры Байдена после дебатов

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Джо Байден

Миллионы граждан в прямом эфире стали свидетелями краха карьеры президента США Джо Байдена после выступления на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, заявила газета New York Post. Журналисты оценили итоги словесных баталий демократа как «позорные».

Выступление Джо Байдена во время дебатов было позорным. <...> Он не выглядел старым, он выглядел древним, он выглядел пустым. Байдену этого не пережить, — говорится в статье.

Как отметили представители СМИ, сохранить Байдену шансы на переизбрание будет политической ошибкой и национальным преступлением. Глава Белого дома продолжительное время готовился к дебатам, однако это все, что он смог показать, констатировали авторы материала.

Ранее стало известно, что Байден в ходе выступления семь раз произнес фамилию президента России Владимира Путина. Такой же показатель был зафиксирован по итогу у оппонента американского лидера Дональда Трампа. Плюс к этому миллиардер 16 раз упомянул РФ в ходе дебатов. Действующий глава Соединенных Штатов же ни разу не произнес название страны.

До этого представителей Демократической партии охватила «агрессивная паника» на фоне речи Байдена в рамках теледебатов. Телеканал CNN упомянул, что сторонники главы Белого дома признают наличие проблем как следствие диалога между кандидатами.