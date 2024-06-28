Стало известно, сколько раз Трамп и Байден упомянули Путина на дебатах Трамп и Байден произнесли фамилию Путина по семь раз каждый

Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент США Джо Байден в ходе дебатов семь раз произнес фамилию российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Такой же показатель зафиксирован по итогу выступления его предшественника Дональда Трампа.

Плюс к этому миллиардер 16 раз упомянул Россию в ходе выступления. Действующий глава Штатов же ни разу не произнес название страны.

Ранее стало известно, что представителей Демократической партии охватила «агрессивная паника» на фоне речи Байдена в рамках теледебатов с республиканцем Трампом. Телеканал CNN информировал, что сторонники главы Белого дома признают наличие проблем как следствие диалога между кандидатами, некоторые из них даже отзываются о дебатах в резкой форме.

До этого Трамп охарактеризовал как неприемлемые условия Путина по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, его вообще не произошло бы, если бы в Кремле уважали действующего американского лидера.

Кроме того, оппонент главы Белого дома в ходе дебатов назвал Байдена преступником, который «совершил ужасные вещи». Он рискует повторить судьбу своего сына Хантера, который является «осужденным уголовником очень высокого уровня», добавил Трамп.