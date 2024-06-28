Трамп назвал Байдена таким же преступником, как его сын Трамп назвал Байдена преступником

Фото: Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден — преступник, который «совершил ужасные вещи», заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим хозяином Белого дома. Он рискует повторить судьбу своего сына Хантера, который является «осужденным уголовником очень высокого уровня», передает телеканал CNN слова миллиардера.

Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и возможно станет осужденным еще не раз. Как только он [президент США] покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал, — подчеркнул Трамп.

Также он выразил уверенность, что конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы российский президент Владимир Путин уважал действующего американского лидера. Москва также наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана, что тоже сыграло свою роль в происходящем, считает он.

Трамп, кроме того, обвинил Байдена в «позорной» политике. При его администрации Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира», констатировал экс-глава страны.

До этого бывший президент США уверял, что Вашингтон силой бы ответил на решение России о проведении СВО, если бы он в этот момент оставался на посту главы государства. Трамп пояснил, что «разбомбил» бы Москву в случае конфликта.