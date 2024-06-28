Трамп раскрыл, в чем кроется причина конфликта на Украине Трамп: конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Путин уважал Байдена

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы российский президент Владимир Путин уважал действующего американского лидера Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп на теледебатах в преддверии выборов. Кроме того, заметил он, Москва наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана, что тоже сыграло свою роль, передает телеканал CNN.

Таким образом действия Байдена привели к тому, что множество людей погибло, заключил Трамп. Причем, указал он, настоящая цифра больше, чем та, что известна американским гражданам.

Также он обвинил Байдена в «позорной» политике. При его администрации Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились «стране третьего мира», подчеркнул экс-глава страны.

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи. При этом она будет усилена, если от переговоров откажется Россия.

При этом военный корреспондент Александр Сладков указал, что план прекращения конфликта на Украине, который представили советники Трампа, построен на примитивных угрозах. У журналиста сложилось мнение, что эти люди сделаны «без единого гвоздя».