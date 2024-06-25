Военкор предположил, как команда Трампа собирается мирить Украину и Россию Сладков: команда Трампа собирается угрозами помирить Москву и Киев

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

План прекращения конфликта на Украине, который представили советники экс-главы Белого дома Дональда Трампа, построен на примитивных угрозах, такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, у него сложилось мнение, что эти люди сделаны «без единого гвоздя», как обычно говорят про народные произведения деревянного зодчества.

Меня удивляет та простецкая элегантность, с которой команда Трампа намерена устроить мир на Украине. «Украина! Мирись! И тогда мы дадим тебе много оружия!» «Россия! Мирись! Если не будешь мириться, то мы дадим Украине много оружия!!!» Не, эти люди в натуре сделаны без единого «гвоздя»! — написал Сладков.

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи. И наоборот, она будет усилена, если от переговоров откажется Россия.

В случае победы на выборах в США Дональд Трамп может отменить соглашение между президентом Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил на днях американист Дмитрий Дробницкий. Он предположил, что с появлением у власти Трампа приоритеты будут другие, и двустороннее соглашение Байдена и Зеленского вряд ли будет в фокусе палаты представителей до выборов.