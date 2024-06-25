Советники Трампа предложили лишить Киев помощи для прекращения конфликта Reuters: советники Трампа представили ему план прекращения конфликта на Украине

Два ключевых советника экс-главы Белого дома Дональда Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США, сообщает Reuters. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи.

Келлог и Фляйц, которые при президентстве Трампа занимали должности руководителей штабов Совета национальной безопасности США, также указали, что Вашингтон в то же время предупредит Москву о том, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Так, согласно их плану, прекращение огня будет основано на преобладающих линиях фронта к моменту начала мирных переговоров.

Фляйц в разговоре с Reuters отметил, что Трамп положительно отреагировал на представленный план. При этом он отметил, что его реакция не означает полное согласие со всеми его положениями.

В свою очередь пресс-секретарь Трампа Стивен Чанг, комментируя инициативу, предупредил, что официальными могут считаться только те заявления, которые были сделаны самим Трампом или уполномоченными членами его кампании.

Как отмечает Reuters, стратегия, изложенная Келлогом и Фляйцем, является наиболее подробным планом по урегулированию украинского кризиса, представленным соратниками Трампа. Экс-президент США ранее неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах 5 ноября он сможет быстро закончить конфликт на Украине.