Трамп рассказал, когда он завершит конфликт на Украине Трамп пообещал до инаугурации завершить конфликт на Украине

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Дональд Трамп

Экс-президент США и кандидат на этот пост Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что если победит на выборах, то до инаугурации урегулирует конфликт на Украине, передает Fox News. Вступление в должность избранного президента США должно состояться 20 января 2025 года.

Трамп подчеркнул, что завершит «ужасный» конфликт России и Украины еще до того, как войдет в Овальный кабинет. Миллиардер также отметил, что предотвратит третью мировую войну. Он сорвал бурные аплодисменты, пообещав сторонникам начать «крупнейшую операцию по депортации в американской истории» в первый день своего пребывания в должности.

Провал президента США Джо Байдена на предстоящих теледебатах с Дональдом Трампом может подтолкнуть Демократическую партию к выбору нового кандидата, допустил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, в качестве замены будет выдвинут губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или глава Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

Ранее Херш указал, что основное внимание зрителей дебатов кандидатов в президенты США будет приковано к способности нынешнего главы Белого дома оставаться сосредоточенным и концентрироваться как в устной, так и в физической форме. Существует серьезная обеспокоенность по поводу возможности Байдена победить Трампа в ноябре, но, конечно, об этом нельзя говорить публично, констатировал лауреат Пулитцеровской премии.