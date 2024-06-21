Херш раскрыл, почему к Байдену будет приковано особое внимание на дебатах Херш: шаткое выступление Байдена на дебатах усилит давление на демократов

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Основное внимание зрителей дебатов кандидатов в президенты США будет приковано к способности нынешнего главы Белого дома Джо Байдена оставаться сосредоточенным и концентрироваться как в устной, так и в физической форме, заявил американский журналист Сеймур Херш в блоге на платформе Substack. Дебаты Байдена и Дональда Трампа состоятся 27 июня на телеканале CNN.

Как сказали мне два давних политика, обладающих непосредственными знаниями, шаткое выступление усилит давление на Демократическую партию, чтобы она предприняла что-то радикальное и беспрецедентное перед ноябрьскими выборами, – заявил журналист.

Он также отметил, что существует серьезная обеспокоенность по поводу способности Байдена победить Трампа в ноябре, но, конечно, об этом нельзя говорить публично.

По словам политолога Сергея Маркова, ранние дебаты в США между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и нынешним хозяином Овального кабинета Джо Байденом позволят определить адекватность последнего. По его мнению, если Байден «поплывет» на дебатах и покажет умственную и физическую неадекватность, то он будет заменен как кандидат от Демократической партии. Так как съезд по выдвижению запланирован на середину августа, то значит будет резерв времени.