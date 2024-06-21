В США назвали кандидатов на замену Байдену при его провале на дебатах Херш: губернатор Ньюс заменит Байдена на выборах в случае его неудачи на дебатах

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Джо Байден

Провал президента США Джо Байдена на предстоящих теледебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом может подтолкнуть Демократическую партию к выбору нового кандидата, допустил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге в Substack. По его мнению, в качестве замены будет выдвинут губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс или глава Иллинойса Джей Роберт Притцкер.

Однако некоторые считают, что Байдену могут дать второй шанс, несмотря на возможную неудачу 27 июня, отметил журналист. В таком случае судьба американского лидера будет решаться 10 сентября во втором раунде дебатов, добавил он.

Ранее Херш указал, что основное внимание зрителей дебатов кандидатов в президенты США будет приковано к способности нынешнего главы Белого дома оставаться сосредоточенным и концентрироваться как в устной, так и в физической форме. Существует серьезная обеспокоенность по поводу возможности Байдена победить Трампа в ноябре, но, конечно, об этом нельзя говорить публично, констатировал лауреат Пулитцеровской премии.

В Fox News до этого писали, что большинство американцев, имеющих право голосовать на выборах, поддерживают план американского лидера о временном запрете на предоставление убежища иммигрантам. По информации журналистов, речь идет о нелегалах, пересекающих южную границу страны.