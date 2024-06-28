Трамп заявил, что США при Байдене утратили международный престиж

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При администрации Джо Байдена Соединенные Штаты утратили международный престиж, заявил бывший президент США Дональд Трамп на публичных теледебатах с действующим хозяином Белого дома. Штаты уподобились «стране третьего мира», поскольку политика Байдена является «позорной», передает телеканал CNN слова миллиардера.

Не только внутри, но и за пределами нашей страны мы больше не пользуемся уважением. Они не уважают наше лидерство и они больше не уважают США. Мы уподобились стране третьего мира из-за его попыток использовать электоральный процесс как оружие и преследовать своих политических оппонентов. Все, что он делает, привело к тому, что мы стали подобны стране третьего мира, — сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена угрозой для существования Соединенных Штатов. Такое мнение Трамп высказал в преддверии публичных теледебатов.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш допустил, что провал Байдена на предстоящих теледебатах с Трампом может подтолкнуть Демократическую партию к выбору нового кандидата. По его мнению, в качестве замены будет выдвинут губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом или глава Иллинойса Джей Роберт Прицкер.

До этого генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что главными аргументами Трампа на дебатах в преддверии выборов могут стать неадекватность его оппонента и неудачная миграционная политика. При Байдене, как считают республиканцы, возникла «абсолютная катастрофа, которая разрослась до масштабов национального бедствия», констатировал политолог.