Политолог предсказал главные аргументы Трампа на дебатах Политолог Лидовской: неадекватность Байдена станет главным аргументом Трампа

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Дональд Трамп

Главным аргументом бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на дебатах в преддверии выборов может стать неадекватность его оппонента — президента США Джо Байдена, считает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. В беседе с NEWS.ru политолог отметил, что США управляет не тот человек, которого избрали на пост президента.

Главный аргумент Трампа на дебатах — Байден абсолютно неадекватно оценивает реальность. Байден находится в деменции и не может сам управлять страной. Там всем управляет не Байден, а его команда. Америкой управляет не тот человек, за которого они все голосовали, — пояснил Лидовской.

Эксперт уточнил, что республиканцы также делают ставку на миграционную политику. При Байдене из-за этого возникла «абсолютная катастрофа, которая разрослась до масштабов национального бедствия», подчеркнул политолог. По его словам, эта проблема гораздо сильнее волнует простых американцев, чем конфликт на Украине, на который выделяются огромные деньги.

Это тоже один из аргументов. Демократы тратят огромное количество денег и прессуют всех, кого только возможно, чтобы эти деньги были выделены. Это те деньги, которые отбираются у американцев, они могли бы быть пущены на решение проблем внутри США, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Байден и Трамп согласились провести дебаты 27 июня. Кроме того, действующий президент США подтвердил свою готовность поучаствовать в теледебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Байден заявил, что прилетит на место на самолете, как и Трамп.