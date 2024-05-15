Названа дата теледебатов Байдена и Трампа Теледебаты Байдена и Трампа в США состоятся 27 июня

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на площадке телекомпании CNN. Оба подтвердили это решение в соцсетях.

Позже Байден согласился на проведение теледебатов на площадке телекомпании ABC 10 сентября. Он написал в Twitter (X), что прилетит на место на самолете, как и Трамп. Байден пошутил, что намерен оставить себе президентский борт еще на четыре года.

Аналогичным образом я приму участие в дебатах ABC News с криводушным Джо 10 сентября, — ответил Трамп в соцсети Truth Social.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший раскритиковал их обоих в Twitter (X). По его словам, 70% американцев не хотят следить за их противоборством. Кеннеди посетовал, что его не хотят допускать до дебатов, потому что боятся возможной победы. Он также отметил, что 43% граждан США не верят обеим партиям.

Если американцы собираются когда-нибудь вырваться из-под молота двухпартийной системы, то сейчас самое время это сделать, — подчеркнул политик.

Предприниматель Илон Маск ранее обвинил Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, Байден надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему.