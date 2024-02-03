Маск рассказал, зачем Байден потворствует нелегальной миграции Маск обвинил Байдена в попытке прийти ко власти с помощью мигрантов

Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, высказанного им в Twitter (X), Байден надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах.

Стратегия Байдена очень проста. Во-первых, впустить в страну как можно больше нелегалов. Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство - однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию, - написал Маск.

Ранее Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на предстоящих президентских выборах США. В социальной сети Twitter (X) бизнесмен отметил, что голосовал за него на выборах 2020 года, однако сейчас не представляет, что могло бы заставить его поступить так снова.

До этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предпринимателю Илону Маску не следует упускать возможность баллотироваться в президенты США. Бизнесмен, по его словам, должен воспользоваться «историческим шансом», «проявить характер и амбиции», поскольку является уважаемым и здравомыслящим политиком. При этом Шеремет отметил, что у Маска есть шанс вернуть «раздемократизированным США украденную мечту»