Маск высказался по поводу участия Байдена в выборах Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах в США

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Джо Байдена на предстоящих президентских выборах США. В социальной сети Twitter (X) бизнесмен отметил, что голосовал за него на выборах 2020 года, однако сейчас не представляет, что могло бы заставить его поступить так снова.

Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз, — написал Маск.

Ранее Маск заявил о доверии к претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. Уточняется, что Рамасвами занимает четвертое место в опросах граждан, его рейтинг — 4,3%. Граждане доверяют ему меньше, чем губернатору Флориды Рону Десантису (10,7%), экс-главе Южной Каролины Никки Хейли (12%) и бывшему президенту Дональду Трампу (61,4%).

До этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предпринимателю Илону Маску не следует упускать возможность баллотироваться в президенты США. Бизнесмен, по его словам, должен воспользоваться «историческим шансом», «проявить характер и амбиции», поскольку является уважаемым и здравомыслящим политиком. При этом Шеремет отметил, что у Маска есть шанс вернуть «раздемократизированным США украденную мечту».