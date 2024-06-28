«Неприемлемы»: Трамп раскритиковал инициативы по миру на Украине Трамп: предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине неприемлемы

Фото: МО Украины

Республиканец Дональд Трамп назвал неприемлемыми условия президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, следует из трансляции CNN теледебатов миллиардера с действующим главой Белого дома Джо Байденом. По его словам, противостояние Киева с Москвой не произошло бы, если бы в Кремле уважали американского лидера.

Нет, они не являются приемлемыми, — указал Трамп.

Ранее экс-президента США обратил внимание, что действия Байдена по Украине привели к тому, что множество людей погибло. Причем, указал он, настоящая цифра больше, чем та, что известна американским гражданам.

До этого генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что главными аргументами Трампа на дебатах в преддверии выборов могут стать неадекватность его оппонента и неудачная миграционная политика. При Байдене, как считают республиканцы, возникла «абсолютная катастрофа, которая разрослась до масштабов национального бедствия», констатировал политолог.

Кроме того, республиканец объявил, что в период работы администрации действующего главы Белого дома Соединенные Штаты утратили международный престиж. США уподобились «стране третьего мира», поскольку политика Байдена является «позорной», резюмировал он.