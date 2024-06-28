Маск назвал победителя предвыборных дебатов между Трампом и Байденом Маск: победителем предвыборных дебатов между Трампом и Байденом стали мемы

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом стали интернет-мемы, написал в соцсети американский предприниматель Илон Маск. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии. Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания.

Сегодня была явная победа… для мемов, — написал бизнесмен.

Ранее NBC News передавал, что выступление Байдена на дебатах вызвало новую волну критики со стороны демократов, а также размышления о его дальнейшей карьере. Бывший сотрудник Белого дома и руководитель предвыборной кампании Барака Обамы указал журналистам, что американский лидер выглядел растерянным. После выступления будут обсуждения о том, стоит ли главе Белого дома продолжать гонку, констатировал он.

Газета New York Post написала, что миллионы граждан в прямом эфире стали свидетелями краха карьеры Байдена после выступления на дебатах. Журналисты оценили итоги словесных баталий демократа как «позорные».

Дональд Трамп во время дебатов заявил, что при администрации Байдена США утратили международный престиж. Штаты, по его словам, уподобились «стране третьего мира», поскольку политика действующего главы Белого дома является «позорной».