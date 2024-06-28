NBC: Байдена могут снять с президентской гонки после позорных дебатов

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Выступление президента Джо Байдена на первых дебатах в четверг вызвало новую волну критики со стороны демократов, а также размышления о его дальнейшей карьере, сообщает NBC News. Бывший сотрудник Белого дома и руководитель предвыборной кампании Барака Обамы заявил журналистам, что Байден выглядел растерянным, после выступления будут обсуждения о том, стоит ли ему продолжать гонку.

Один из демократов на вопрос о том, доверяет ли он Байдену, ответил: «Лучшее, что я могу сделать, чтобы помочь Джо Байдену, — это притвориться, что я не получил вашего сообщения». По данным СМИ, публично представители демократической партии, в основном, поддерживают Байдена и утверждают, что результаты дебатов не меняют фундаментальной ставки на выборах.

Также отмечается, что если Байден откажется от участия в выборах в период с настоящего момента до того, как его официальное выдвижение запланировано на август, это создаст среди демократов всеобщее недовольство, поскольку ни у него, ни у кого-либо другого нет механизма назначения выбранного преемника.

Тем не менее, устав Национального комитета Демократической партии содержит некоторые положения на случай, если кандидат от партии окажется недееспособным или решит уйти в отставку, а переворот против Байдена на съезде теоретически возможен, хотя и крайне маловероятен, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что Байден в ходе выступления семь раз произнес фамилию президента России Владимира Путина. Такой же показатель был зафиксирован по итогу у оппонента американского лидера Дональда Трампа. Плюс к этому миллиардер 16 раз упомянул РФ в ходе дебатов. Действующий глава Соединенных Штатов же ни разу не произнес название страны.

До этого представителей Демократической партии охватила «агрессивная паника» на фоне речи Байдена в рамках теледебатов. Телеканал CNN упомянул, что сторонники главы Белого дома признают наличие проблем как следствие диалога между кандидатами.