Байден против Трампа: кто выиграет самые главные дебаты года

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Джо Байден и Дональд Трамп

Завтра, когда в Москве уже будет два часа утра, в беспощадном гладиаторском поединке сойдутся два претендента на американское президентство: 80-летний хозяин Белого дома Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп, который младше своего соперника всего на два года. Особую пикантность грядущим дебатам придают уникальные обстоятельства их организации. Они впервые состоятся на площадке частного телеканала СNN и пройдут еще до партийных съездов, что прежде было не принято.

Более того, Трамп согласился прийти в «логово врагов», поскольку CNN обычно занимала по отношению к нему критическую позицию. Но тут, видимо, свою роль сыграл немалый гонорар, ведь на дебатах будет и реклама. А она обещает быть баснословно дорогой, так как ожидается, что аудитория дебатов побьет все рекорды. Пока высшую планку держит поединок Дональда Трампа и Хилари Клинтон. За ним следило 84 млн человек.

Загадка физики Байдена

Понятно, что зрителей будут особенно интересовать два момента. Причем не исключено, что физическая форма старины Байдена будет привлекать большее внимание и вызовет самый широкий спектр комментариев, чем даже содержание предвыборных программ.

Неадекватное поведение и странные реакции действующего президента породили немало предположений о его возрастных недугах — от старческой деменции до болезни Паркинсона или Альцгеймера. А потому за поведением Байдена и его выносливостью аналитики будут следить так же, как в свое время за походкой Леонида Брежнева. Утверждают, что все последние дни Байден тренировался выдерживать стоя полтора часа, на которые рассчитаны дебаты. А возможность дебатировать сидя была с порога мстительно отвергнута командой Трампа.

К тому же у участников поединка будут иметься только блокноты и ручки. И им будет запрещено зачитывать что-то по бумажке и пользоваться телесуфлером. Словом, все обстоятельства как бы против Байдена… Но тут не надо забывать о традиционных симпатиях к демократам со стороны телекомпании СNN. А потому уже шутят, что против Трампа будут двое противников. Но, как известно, даже такие повороты он умеет обращать в свою пользу.

Фото: Stephen Zenner/SOPA Images/Global Look Press Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, 2020 год

Широкая тень Украины

Принято считать, что американцев внешние проблемы интересуют мало. И обычно кандидаты фокусируются на вещах сугубо внутренних — налогах, социальных выплатах, мерах против безработицы. Но на этот раз явно будет сделано исключение. Проблема поддержки Украины в силу огромных бюджетных расходов стала уже внутренней проблемой страны, учитывая еще и катастрофический рост дефицита госбюджета США.

Трамп прекрасно понимает, насколько Байден погряз в проблемах украинского конфликта и насколько от его разрешения зависит его политическое будущее. Все отговорки, что, поддерживая киевский режим, Америка инвестирует в собственную безопасность, давно отыграны. И неслучайно под самые дебаты два отставных генерала из команды Трампа обнародовали план замирения на Украине. План прост до примитивности: нажимом посадить Россию и Украину за стол переговоров.

Если Киев откажется начать диалог, то вся помощь ему будет прекращена. А если Москва заартачится, то, наоборот, Киев завалят штатовским оружием. И заморозка должна быть по линии боевого соприкосновения. Вот, правда, никто не знает, где она пройдет в ноябре 2024 года или после инаугурации следующего президента в январе 2025 года.

Однако Байдену пока и такой план пока нечем крыть. А потому возможен совершенно неожиданный поворот.

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский

А вдруг подерутся

Четыре года назад в ходе таких же дебатов соперники откровенно хамили друг другу. Кончилось тем, что Байден закричал Трампу: «Заткнись, наконец!» На этот раз принято решение: пока говорит один, его собеседнику будут отключать микрофон. А время на ответы будет четко регламентировано. Но, повторимся, Байдену отступать некуда, а провалиться и показать себя немощным ветераном ему нельзя. И он, видимо, готов на все. Недаром Трамп требует проверить своего соперника на наличие наркотиков или иных сильных стимуляторов.

Байдену нужно поддерживать приличный рейтинг, иначе все игры с привлечением к голосованию эмигрантов или фальсификация бюллетеней по почте не вызовут доверия. К тому же все сильнее звучат голоса, что на съезде Демократическая партия может выдвинуть другого кандидата. В частности, Мишель Обаму.

Так что для Байдена успешные дебаты — вопрос политической жизни и смерти.

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