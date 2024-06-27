Бастрыкин назвал Госдуму «дурой». Россияне его поддержали или осудили?

Фото: Виктория Ламзина/Россконгресс

Александр Бастрыкин

На Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал Госдуму изменить законодательство в сфере миграции. Что об этом известно?

Как Бастрыкин назвал Госдуму

Александр Бастрыкин заявил, что в российскую столицу за четыре месяца в этом году приехали более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург прибыли 860 тысяч человек. По его словам, мигранты прибывают в Россию из экономических и политических соображений.

«С какой целью мы заводим мигрантов в нашу страну? Это может быть экономическая политика, в которой мы говорим, что не можем обойтись без мигрантов. Это могут быть какие-то политические соображения. Я полагаю, что самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы с помощью внутренних ресурсов решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он.

Также Бастрыкин обратился к депутатам Государственной думы с предложением заняться вопросом миграционного кризиса в стране.

«Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы (миграционного кризиса. — NEWS.ru) путем принятия новых законов, которые соответствовали бы напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят «Государственной дурой». Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив! Чтобы была хорошая зарплата, хорошая работа. Механизацию включайте! Не кирпичи таскать вот так, на носилках, а новые технологии развивать», — заявил председатель СК РФ.

Фото: Виктория Ламзина/Россконгресс Александр Бастрыкин

Как в Госдуме отреагировали на слова Бастрыкина

Депутат Госдумы Султан Хамзаев жестко раскритиковал слова Бастрыкина. Он обвинил главу СК РФ в использовании «навальнистских лозунгов» и предложил «не ходить по форумам».

«Про выступление Бастрыкина на сегодняшнем юридическом форуме. Оценку Государственной думе действующего состава дал и еще, я уверен, даст президент России Владимир Владимирович Путин, народ России. „Дума патриотов“, — так говорит президент. „Дума здорового человека“, — так говорят в обществе. Депутаты — это люди, делегированные в парламент обществом. Оскорбление парламента — это оскорбление общества. В отличие от назначаемых должностей, депутаты избираются», — возмутился он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Бастрыкин оскорбил народ словами о «Государственной дуре». Он подчеркнул, что «депутатов выбирают граждане».

Депутат Евгений Попов также прокомментировал слова главы СК. По его словам, Бастрыкин «устроил форменный допрос депутату» Госдумы касательно миграционной политики России.

«То, что депутат стушевалась и не ответила, как следовало бы народному избраннику, на хамство, — это плохо, но лечится. А вот для генерала Бастрыкина это позор», — заявил Попов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с NEWS.ru отметил, что многие в России принимают коренные народы за мигрантов, поэтому подход к миграционному законодательству должен быть ясным.

«У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, а про кого конкретно идет речь? [Говорят:] „Да вот оттуда, кавказцы. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают“. В этом вопросе нужна ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать», — сказал он.

По словам Синельщикова, от мигрантов больше пользы, чем вреда, и они зачастую работают в России там, где не построить карьеру.

«У меня рядом ведется ремонт дорог. Если посмотреть, нет ни одного русского. Причем там не низкая зарплата, а приличная. Это непрестижная работа, тяжелая физически, карьеру не построишь. В этом вопросе нужна осмотрительность, осторожность. Я не за то, чтобы всех их гладить по головке, обнимать и всех в Россию переселять, но нужно учитывать наши экономические интересы», — резюмировал парламентарий.

Фото: Игорь Руссак/Россконгресс Юрий Синельщиков

Что сказали россияне о словах Бастрыкина

Россияне в Сети встали на сторону Бастрыкина в конфликте с Госдумой. Они считают, что глава СК РФ не сказал ничего оскорбительного.

«Полностью на стороне Бастрыкина. Чего так сильно возмущаются депутаты? Разве что-то не по факту сказано?»

«Меня лично Бастрыкин никак не оскорбил. Наоборот, хвалю его за такие смелые слова. Не каждый у нас в стране готов высказать публично все мысли о депутатах».

«Красавец Бастрыкин. Даже его уже достал беспредел с мигрантами, который никак не хочет решать Госдума. Если бы я там выступал, я бы намного жестче подобрал слова».

«Бастрыкин действительно удивил. Обычно таким сдержанным был, а тут прям высказался конкретно в адрес депутатов Госдумы. После теракта в „Крокус Сити Холле“ вопрос с мигрантами встал очень резко. Поэтому решать его надо, и Бастрыкин сам это прекрасно осознает».

«Хоть кто-то депутатов в чувство привел. Мигранты — дешевая рабочая сила, но в последнее время число преступлений с их участием выросло. А кому как не главе СК знать об этом, поэтому и критикует тех, кто не хочет вносить изменения в миграционное законодательство».

«Наконец-то об этом начали говорить на самом верху. Правда, почему раньше никто так резко не высказался в сторону Госдумы — тоже вопрос. Ну, зашевелились, и на том спасибо!» — писали россияне в Сети.

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