Стало известно, кому зрители дебатов Байдена и Трампа присудили победу CNN: две трети зрителей присудили Трампу победу после дебатов с Байденом

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Две трети зрителей, наблюдавших за теледебатами президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа, отдали победу по итогам выступления республиканцу, следует из экспресс-опроса телеканала CNN. По информации журналистов, миллиардер обошел главу Белого дома по количеству голосов в два раза.

Трамп в итоге набрал 67% голосов в свой актив, отметили представители СМИ. При этом показатель действующего американского лидера остановился на отметке лишь в 33%.

Ранее NBC News передавал, что выступление Байдена на первых дебатах в четверг вызвало новую волну критики со стороны демократов, а также размышления о его дальнейшей карьере. Бывший сотрудник Белого дома и руководитель предвыборной кампании Барака Обамы указал журналистам, что американский лидер выглядел растерянным. После выступления будут обсуждения о том, стоит ли главе Белого дома продолжать гонку, констатировал он.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов в ходе выступления семь раз произнес фамилию российского коллеги Владимира Путина. Такой же показатель был зафиксирован по итогу у оппонента демократа Дональда Трампа. Плюс к этому миллиардер 16 раз упомянул РФ в ходе дебатов.