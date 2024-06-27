Работа на Украине, пост об СВО, слова о Родине: где сейчас Алика Смехова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алика Смехова

Заслуженная артистка РФ Алика Смехова прославилась благодаря съемкам в кино и записи песен. Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, что она говорила о России и Украине?

Чем известна Алика Смехова

Алика (настоящее имя — Алла) Смехова родилась 27 марта 1968 года в Москве. Ее отец — актер Вениамин Смехов. В девятилетнем возрасте наследница снималась с отцом в передаче «Будильник».

Смехова окончила ГИТИС по специальности «актриса музыкального театра». Первую известность получила в 90-е годы как певица после исполнения композиций «Не перебивай» и «Чужой поцелуй». Дебют артистки в кино состоялся в 1985 году в комедии «Страховой агент». Широкую популярность она приобрела после выхода картины «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», где сыграла главную героиню Софью Бабицкую. Затем актриса появилась в лентах «Дневник доктора Зайцевой», «Домоправитель», «Женский день», «Презумпция невиновности» и других.

Что известно о личной жизни Алики Смеховой

В 17 лет артистка получила предложение руки и сердца от однокурсника Сергея Ливнева, а через год они официально зарегистрировали отношения. Брак распался из-за нежелания супруга заводить детей.

Вторым мужем Смеховой стал бизнесмен Георгий Беджамов. Они развелись спустя два месяца после росписи из-за регулярных ссор, на фоне которых артистка потеряла ребенка.

Позднее Смехова встретила на одном из мероприятий мужчину по имени Николай. Они обвенчались, а в 2000 году стали родителями сына Артема. Спустя семь лет отношений Алика Смехова ушла из семьи с ребенком к новому избраннику. Имя возлюбленного она не раскрывает. Мужчина оставил актрису, когда она забеременела. Наследники носят фамилию матери, она воспитывает их одна.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алика Смехова

Что Алика Смехова говорила об СВО и Украине

По данным СМИ, Алика Смехова после начала спецоперации опубликовала пост в соцсетях, в котором призвала остановить происходящее. На настоящий момент соответствующая публикация отсутствует. Никаких заявлений на тему СВО актриса больше не делала.

Смехова не скрывает, что на Украине у нее живут друзья, более того, знаменитость неоднократно бывала в стране по рабочим вопросам. По ее словам, она ни разу не заметила на себе осуждающего взгляда.

«Я работала недавно на Украине и не увидела ничего того, что у нас говорят. Никто меня ни ватником, ни москалем не называл, везде люди нормальные. Мне кажется, это все политика», — заявила она MK.RU.

Что Алика Смехова говорила о Родине

Алика Смехова утверждает, что не представляет свою жизнь вдали от Родины. Также артистка заявила, что никогда не смотрела свысока на простых жителей России.

«Родину не выбирают, я плохо представляю себя в отрыве от своей Родины… Я много езжу по стране, и чем дальше, тем они проще, добрее и лучше. Есть маргиналы, спивающиеся, деградирующие… Но я все-таки не стала бы простых людей обижать по происхождению, по месту жительства», — отметила она.

Актриса обратила внимание, что с годами начала больше интересоваться историей России.

«Вероятно, взгляды у меня либеральные, но бойцом я точно не хочу записываться. В последние годы я стала много думать об исторических процессах, об истории моей страны», — рассказала актриса в 2018 году.

Чем сейчас занимается Алика Смехова

Алика Смехова в 56 лет снимается в шоу, ведет мероприятия, выступает на сцене московских театров с мюзиклом «Дон Жуан. Нерассказанная история», а также продолжает сниматься в кино. В 2024 году с актрисой ожидается премьера фильма «Домовенок Кузя», где она сыграла Бабу-ягу.

На настоящий момент Смехова снимается в главной роли в ленте «Симон», а также значится в актерском составе картины «Третье сентября».

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