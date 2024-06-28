Магнитные бури сегодня, 28 июня: что завтра, бессонница, боли, давление

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения на Земле магнитной бури сегодня, 28 июня, составляет 25%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения?

Что известно о магнитных бурях 28 и 29 июня

По информации ученых, сегодня магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии в течение суток.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 25%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Портал my-calend сообщает, что сегодня возможна геомагнитная буря силой 4 балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации сервиса.

Завтра, 29 июня, ожидается сильная магнитная буря уровня G1.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как пережить геомагнитную бурю, советы медиков

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — отметил врач.

По его словам, геомагнитные возмущения могут негативно воздействовать только на небольшую группу людей. В основном на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности, считает кардиолог.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует во время геомагнитных ударов больше времени уделять сну и необходимо отказаться от алкоголя.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — отметила она.

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