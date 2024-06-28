SHAMAN: последние новости 28 июня, суд блогера за песню, отношения с женой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Песни исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) исчезли из Spotify. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что он рассказал об отношениях с женой?

Почему песни SHAMAN исчезли из Spotify

Аккаунты SHAMAN и Полины Гагариной, попавших в санкционный список Евросоюза, исчезли из стримингового музыкального сервиса Spotify. В этом убедился корреспондент NEWS.ru.

Помимо этого, были удалены профили Slava Marlow, SODA LUV, Yanix и Lida. По данным ТАСС, их взломали хакеры. Они изменили обложки профилей сразу нескольких российских музыкантов, преимущественно рэперов. На обложках теперь появилась ссылка на Telegram-канал, где хакеры продают рекламу.

Также с площадки исчез аккаунт с песнями SHAMAN, а композиции Гагариной были переименованы. Напомним, что недавно артисты подпали под 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле.

Почему блогера оштрафовали за шествие под песню SHAMAN

Ленинский районный суд Самары оштрафовал блогера Илью Кулагина за организацию шествия людей в костюмах Человека-паука под песню SHAMAN «Я русский». Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на портале суда.

В составе группы в костюмах супергероев было около 20 человек. Люди в костюмах Человека-паука шли, напевая композицию «Я русский». Блогер взял на себя обязанность по организации и рекламе акции по предложению директора фуд-холла Picture's в честь дня рождения заведения на бартерной основе. При этом директор в суде заявил, что о деталях мероприятия он не знал. Также в суде были допрошены пятеро свидетелей, двое из которых также были участниками шествия.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По мнению суда, движение людей-пауков от фуд-холла Picture's до Жигулевского пивоваренного завода вынуждало пешеходов выходить на проезжую часть и газоны. Кулагин с обвинением не согласился.

Штраф в размере 10 тысяч рублей был назначен по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (проведение массовой акции с нарушением общественного порядка и созданием помех движению пешеходов или транспортных средств).

Что SHAMAN рассказал об отношениях с женой

SHAMAN заявил, что его супруга медиаменеджер Елена Мартынова является не только его любимой женщиной, но и другом. При этом он подчеркнул, что сам не привык жаловаться, однако всегда готов выслушать жену.

«Все-таки женщины — эмоциональные создания. Им нужно, чтобы выслушали. Но своими проблемами грузить ее не хочу», — объяснил певец KP.RU.

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