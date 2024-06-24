Полина Гагарина и SHAMAN подпали под санкции ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Евросоюз ввел санкции против российских певцов Полины Гагариной и Ярослава Дронова (SHAMAN), а также артиста театра и кино Ивана Охлобыстина и основателя LIFE.ru Арама Габрелянова. В список также попали предприниматели Игорь Алтушкин и Роман Троценко, информирует представительство ЕС.

Пакет санкций в отношении российских деятелей культуры стал 14-м для ЕС. Под ограничения также подпал теневой российский флот. Санкции коснулись 27 судов.

В списке физических лиц под ограничениями ЕС оказались также президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, глава АНО «Институт развития интернета». Среди юридических лиц «Уральские авиалинии», Международный детский центр «Артек», Фонд Кадырова, Белорусский республиканский союз молодежи и группа компаний «Волга Днепр». Кроме того, в перечне ЕС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник и мать главы Чечни Аймани Кадырова.

Рестрикции коснулись «Железных дорог Новороссии», ООО «Буровая компания Евразия», холдинга «Новопорт». Министр образования ДНР Ольга Колударова, главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и глава Росимущества Вадим Яковенко также подпали под санкции.

Вместе с тем Брюссель ввел рестрикции против компаний из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ. Причиной назван обход ограничений в отношении России.

Санкции должны вступить в силу 25 июня 2024 года. Совет ЕС решил также ввести меры по приостановке вещательной или направленной против объединения деятельности некоторых СМИ. Ограничения коснулись издания «Известия», «Российской газеты», Voice of Europe и РИА Новости.