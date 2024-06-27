SHAMAN и Полина Гагарина исчезли со Spotify Аккаунты SHAMAN и Полины Гагариной взломали на Spotify

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Аккаунты российских исполнителей SHAMAN (Ярослав Дронов) и Полины Гагариной, попавших в санкционный список Евросоюза, исчезли из стримингового музыкального сервиса Spotify, убедился корреспондент NEWS.ru. Также были удалены страницы Slava Marlow (Артем Готлиб), SODA LUV (Владислав Терентюк), Yanix (Янис Бадуров) и Lida (Николай Ромадов). Как сообщает ТАСС, их взломали хакеры.

В Spotify взломали аккаунты и изменили обложки профилей сразу нескольких российских артистов, преимущественно рэперов. На обложках исполнителей появилась ссылка на Telegram-канал, где хакеры продают рекламу.

Кроме того, с площадки исчез аккаунт с песнями SHAMAN, а песни Полины Гагариной были переименованы. 24 июня исполнители попали в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле.

Певец SHAMAN ранее заявил, что его включили в санкционный список Евросоюза, потому что он является русским человеком. Под ограничения также подпали актер Иван Охлобыстин, основатель LIFE.ru Артур Габрелянов и мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова.

Также Евросоюз ввел санкции против предпринимателей Игоря Алтушкина и Романа Троценко. Под ограничения также подпал теневой российский флот. Санкции коснулись 27 судов. Вместе с тем Брюссель ввел рестрикции против компаний из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ.