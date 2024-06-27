«Все только на бумаге»: Бородин высказался о заработках Вайкуле в России Глава ФПБК Бородин предположил, что Вайкуле продолжает зарабатывать в России

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Виталий Бородин

У певицы Лаймы Вайкуле, которая поддерживает Украину, мог остаться бизнес в России, предположил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его данным, артистка продолжает зарабатывать деньги в РФ, хотя ругает политику страны. Бородин напомнил, что Вайкуле находится за границей.

Вот, допустим, Лайма Вайкуле, она здесь в России имеет ряд бизнесов. И мы знаем, что с долей этих компаний она получает свой заработок. То есть здесь, в России, Лайма зарабатывает деньги. Но она находится в другой стране и практически каждый день дискредитирует нашу государственную политику, нашего президента и не поддерживает курс страны, — подчеркнул Бородин.

Также Виталий вспомнил, что не у одной Вайкуле есть доход в России. По мнению политика, ее подруга, певица Алла Пугачева также не продала свои бизнесы, а переписала их на подставных лиц.

И, конечно, Пугачева: у нее тоже есть бизнес в стране. Хотя они [Пугачева и Вайкуле] заявляют СМИ, что продали свои компании, вышли из состава учредителей, но мы знаем, что это номинальные люди. Они все равно как делили прибыль, так и продолжают делить ее пополам. Ничего не изменилось. Только для налоговых органов человек вышел из состава учредителей. Но это все только на бумаге, — рассказал Виталий.

Ранее Бородин написал о пентхаусе Филиппа Киркорова в Москве. По его мнению, певец занимается незаконной застройкой, от чего у его соседей рушатся потолки и трещат стены. Киркоров построил себе мансарду, не согласовав это с Правительством Москвы, добавил глава ФПБК.