Дочь в Европе, стрельба в Крыму, злость Гагариной: где сейчас Юлия Савичева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева прославилась после участия в проекте «Фабрика звезд» и исполнением песни «Высоко». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, что она говорила про Крым и Украину?

Чем известна Юлия Савичева

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. Ее отец Станислав Савичев выступал в рок-группе «Конвой» вместе с композитором и продюсером Максимом Фадеевым.

В 1994 году Савичева вместе с семьей переехала в Москву, а в 16-летнем возрасте стала участницей шоу «Фабрика звезд — 2». Она вошла в пятерку финалистов, а за исполненную на проекте песню «Высоко» получила премию «Золотой Граммофон». Исполнительница в 2004 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение», где заняла восьмое место.

Наиболее известные композиции Юлии Савичевой: «Как твои дела?», «Москва — Владивосток», «Отпусти». В 2018 году она прекратила сотрудничество с Фадеевым, заявив, что у продюсера изменилось отношение к ней. В разные годы артистка участвовала в шоу «Один в один», «Фантастика» и «Битва поколений».

Что известно о личной жизни Юлии Савичевой

В 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова. В 2017 году у них родилась дочь Анна. Она живет с родителями супруга в Португалии. В период коронавирусной инфекции артистка жаловалась, что около года не видела наследницу, поскольку не могла прилететь к ней по туристической визе из-за ограничений.

Савичева признавалась, что намерена получить вид на жительство в Португалии, однако отмечала, что не собирается покидать Россию навсегда.

«Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть», — сказала она РИА Новости.

В 2024 году появились слухи о разводе Юлии Савичевой и Александра Аршинова, однако певица опровергла их на премии МУЗ-ТВ 2024, сообщив, что вышла в свет одна, потому что супруг не любит публичные мероприятия.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Юлия Савичева

Что Юлия Савичева говорила про Крым и Украину

Юлия Савичева в 2014 году посетила Крым. В ходе отдыха певица освоила основы стрельбы из автомата Калашникова и револьвера.

«Недавно отдыхала в Крыму. Прогуливаясь по набережной Ялты, увидела вывеску „Тир“. И мне безумно захотелось научиться стрелять. Подумала: время сейчас неспокойное — вдруг пригодится? Зашла, а там настоящий автомат Калашникова! Мальчик-инструктор показал, как правильно держать ствол, целиться. Я нажала на курок — и сразу попала в десятку!» — поделилась исполнительница с «Экспресс газетой».

Савичева отметила, что впредь может дать отпор любому злодею.

«Теперь я могу дать отпор любым злодеям! На Украине уже не знают, что придумать нам в отместку. Зато в Крыму я гость желанный. Потому что Крым наш!» — добавила Савичева.

Что известно о конфликте Савичевой и Гагариной

Юлия Савичева считает, что певица Полина Гагарина ненавидела ее из-за того, что в 2004 году Максим Фадеев не взял артистку на конкурс Eurobest.

При этом, по словам Савичевой, продюсер принял такое решение из-за того, что Гагарина отказалась подписывать с ним контракт.

«Конечно, Гагарина меня ненавидела. А за что меня было любить? Говорила: „Вот Савичеву продвигали, а меня не отправили“», — рассказала Савичева в интервью Яне Чуриковой.

Чем сейчас занимается Юлия Савичева

Юлия Савичева в 37 лет продолжает музыкальную карьеру. В январе 2024 года она представила в дуэте с певцом Григорием Лепсом композицию «Любовь оставляет шрамы». Весной выпустила мини-альбом «Под кожей».

Также артистка ведет свой канал на YouTube.

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