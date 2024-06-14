Премия МУЗ-ТВ — 2024: вернулась ли Кудрявцева, кто заменил Галкина и Собчак

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ведущие Премии МУЗ-ТВ Владимир Маркони и Лера Кудрявцева

Одним из главных вопросов Премии МУЗ-ТВ стал — кто же будет ведущими мероприятия, которое раньше вели Ксения Собчак, Лера Кудрявцева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Где проходит Премия МУЗ-ТВ в 2024 году, кто стал ведущими и почему она получила название «Возвращение»?

Как проходит Премия МУЗ-ТВ в 2024 году, кто стал ведущим

После начала специальной военной операции в 2022 году Премию МУЗ-ТВ перенесли на неопределенный срок. Весной 2024-го стало известно, что мероприятие все же состоится впервые за два года. Премия получила название «Возвращение» и проходит на сцене «ЦСКА Арены».

На пресс-завтраке премии 13 марта также назвали имена ведущих: ими стали Лера Кудрявцева, Николай Басков, Клава Кока (Клавдия Высокова) и Лолита Милявская, которая поблагодарила музыкальный канал за возможность вернуться на телевидение после скандала с «голой» вечеринкой.

Для Леры Кудрявцевой Премия МУЗ-ТВ 2024 также стала настоящим возвращением. Она проработала на канале 20 лет, однако в 2020 году не была включена в список ведущих ежегодной премии из-за конфликта с Арманом Давлетяровым.

Предположительно, певицу позвали вновь стать лицом канала после того, как на канале отказались от Насти Ивлеевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Блогер и юморист были ведущими нескольких предыдущих церемоний МУЗ-ТВ, однако их репутация серьезно пострадала после того, как Галкин раскритиковал СВО и уехал с женой Аллой Пугачевой в Израиль, а Ивлеева оскандалилась с проведением «голой» вечеринки. Ивлеева проводила премию в 2018 и 2021 годах, а Галкин — с 2012-го по 2019-й.

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Кто впечатлил гостей костюмом на Премии МУЗ-ТВ — 2024

Российская певица Ольга Бузова приехала на музыкальную премию МУЗ-ТВ на белой карете в сопровождении двух карликов. Она была одета в платье эпохи XVIII века и соответствующий парик, представив себя в образе императрицы.

«Не нужно рассказывать людям, кто ты. Это надо показывать», — объявила Бузова в соцсетях.

Блогера Оксану Самойлову доставили на красную дорожку Премии МУЗ-ТВ в кузове грузовика с эмблемой популярного маркетплейса, сообщил корреспондент NEWS.ru. Самойлова объявила, что стала амбассадором этого бренда.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Ольга Бузова

Кого из артистов заметили на Премии МУЗ-ТВ

Среди звезд, замеченных на церемонии Премии МУЗ-ТВ — 2024, был замечен певец Григорий Лепс с молодой девушкой, которую он назвал «возможной невестой» и одновременно своим «аксессуаром». Вместе с Самойловой пришел ее муж рэпер Джиган. Беременная третьим ребенком звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич появилась без мужа и детей.

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина появилась с мужем бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, который смог оправиться после перенесенного онкологического заболевания, о чем он рассказывал журналу Voice в конце апреля 2022 года. Рэпер и продюсер T-KILLAH (Александр Тарасов) представил свою новую артистку Николь, которая пришла на смену Mia Boyka, при этом жену с ребенком он оставил дома.

Юлия Савичева появилась без мужа и анонсировала выход новых песен. Также был продюсер и соучредитель лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов), который вместе с Клавой Кокой собирается «зажечь новую звезду» из певца Кирилла Скрипника. Кроме того, на Премии МУЗ-ТВ была замечена Виктория Дайнеко и блогер Карина Кросс, которая угостила 53-летнюю Кудрявцеву «молодильным яблоком».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Григорий Лепс со спутницей

Кто не смог попасть на Премию МУЗ-ТВ

Певица Анна Седокова не смогла попасть на церемонию Премии МУЗ-ТВ. В соцсетях она рассказала, что «произошла вынужденная госпитализация», пишет Voice. Издание не сообщает причину срочной госпитализации 41-летней звезды, а Анна попросила у поклонников «поддержки, понимания и приватности».

Она рассказала, что на Премии МУЗ-ТВ — 2024 должна была вручать награду в одной из номинаций и успела подготовить для мероприятия красное платье.

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