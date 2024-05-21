Савичева рассказала о своем отношении к пластической хирургии Певица Савичева выступила против изменения внешности путем пластической хирургии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева на вручении 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024» рассказала для NEWS.ru, что всегда была против пластической хирургии. По ее словам, это выбор каждого человека, но внешность можно изменить и менее радикальными методами.

Все в наших руках. Даже если вы хотите как-то преобразиться, то, пожалуйста, идите потанцуйте, идите в спортзал, идите поплавайте, макияж вот у нас есть. <...> Если вас уж совсем что-то напрягает, все можно сделать своими руками. Не нужно для этого ложиться под нож, — подчеркнула артистка.

Ранее Савичева заверила поклонников, что никогда не делала «уколов красоты». Так она отреагировала на комментарий подписчицы, которая написала, что артистка «обколола себя филлерами». Как уточнила певица, она придерживается правила умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер, пользуясь при этом качественными сыворотками и кремами.

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев назвал одними из самых успешных участников всех сезонов шоу «Фабрика звезд» Юлию Савичеву, Наталью Подольскую, Дмитрия Колдуна и Полину Гагарину. Он объяснил, что именно перечисленные исполнители получили право, в том числе благодаря проекту, представить Россию или Белоруссию на Евровидении.