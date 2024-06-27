Алла Пугачева: последние новости 27 июня, поездка в Белоруссию на лечение

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Народная артистка СССР Алла Пугачева страдает из-за проблем со здоровьем на Кипре и может отправиться на лечение в Белоруссию. Что об этом известно, какие еще последние новости выходили о Примадонне?

Что известно о состоянии здоровья Пугачевой

Алла Пугачева страдает из-за проблем с сердцем и сосудами, сообщает KP.RU со ссылкой на окружение певицы. Отмечается, что ей тяжело переносить жару в этой стране, поэтому она планирует переехать с Кипра в Юрмалу.

«Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем гнезде. Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару», — рассказали знакомые певицы.

Зачем Алле Пугачевой ехать в Белоруссию

Шоумен Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru уточнил, что состояние Аллы Пугачевой ухудшилось из-за того, что на Кипре очень душно. Артист отметил, что хочет предложить исполнительнице лечение в Белоруссии.

«Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно. На Кипре же проблемы с климатом. Там очень жарко, очень душно. Понятное дело, что Алле Борисовне плохо стало. Я настаиваю на том, что Пугачеву надо отправлять на лечение в Белоруссию», — сообщил Барецкий.

По словам Барецкого, у Аллы Пугачевой не осталось ни денег, ни здоровья. Он выразил уверенность, что ей могут помочь в Белоруссии. Он уточнил, что президент страны Александр Лукашенко никогда плохо не отзывался о Примадонне.

«Там и народ ее любит. На моей памяти Лукашенко никогда не говорил плохо об Алле Борисовне. Проведет она там месяца два точно. Здоровье надо поправлять. Виной всему жаркий климат, в котором она проживает. У нее белая кожа, которая не предназначена для такой жары. Надеюсь на скорейшее выздоровление ее», — заключил шоумен.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Приедет ли Пугачева на фестиваль Вайкуле в Юрмале

Концертный директор Сергей Лавров заявил NEWS.ru, что Алла Пугачева прилетит в Прибалтику и появится на фестивале певицы Лаймы Вайкуле из опасений разругаться с подругой.

«Она (Пугачева. — NEWS.ru) не будет сидеть в 50-градусную жару ни на Кипре, ни в Израиле, а прилетит в Юрмалу, где в это время прохладно, можно дышать и гулять. Она много лет летом отдыхает в Прибалтике и, чтобы не разругаться с Вайкуле, придет к ней на фестиваль», — пояснил Лавров.

Лавров считает, что ухудшения в состоянии здоровья, о которых сообщает пресса, не повлияют на планы Пугачевой, скорее наоборот. Он также отметил, что появление Пугачевой на фестивале в Юрмале — серьезный пиар-ход; скорее всего, она получит за это деньги от своей подруги.

«Дружба дружбой, а денежки врозь. Для Аллы они всегда были важны», — заключил Лавров.

Правда ли, что Пугачева была против строительства замка в Грязи

Алла Пугачева рассказала, что была против строительства замка в Грязи. Об этом она сообщила в эфире YouTube-шоу актера Олега Меньшикова в 2018 году. Журналисты напомнили, что певица жаловалась на то, что на начальном этапе ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задумал сделать из особняка Диснейленд. Примадонна не одобрила затею мужа.

«Когда он начал делать этот Диснейленд, я была против. Горгульи у входа — я их даже боялась. А муж говорил, что они нас охраняют. Он такой старичок, заблудившийся в детстве. Вот он мечтал такой замок сделать — и сделал», — рассказала она.

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