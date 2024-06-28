США, работа в доме Путина, удивление от Украины: как живет Александр Гордон

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Александр Гордон

Телеведущий Александр Гордон прославился благодаря работе на Первом канале и съемками в российских сериалах. Как сейчас складывается карьера артиста, что он говорил об Украине и президенте России Владимире Путине?

Чем известен Александр Гордон

Александр Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске, окончил актерское отделение Театрального училища имени Щукина. В 1989 году артист эмигрировал в США, где работал диктором в телекомпании RTN, корреспондентом на телеканале WMNB и создал свою компанию Wostok Entertainment.

В 1997 году Гордон вернулся в Россию, но сохранил американское гражданство. На родине он начал строить карьеру телеведущего. В разные годы он вел программы «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Они и мы», «Док-ток». С 2014 года в паре с коллегой Юлией Барановской ведет передачу «Мужское/Женское» на Первом канале. Также Александр Гордон имеет актерский опыт. Он снимался в лентах «Судьба на выбор», «Умник», «Физрук».

Что известно о личной жизни Александра Гордона

Александр Гордон официально был женат пять раз. Впервые он связал себя узами брака в студенческом возрасте с Марией Бердниковой — студенткой журфака Литературного института. В 1988 году у пары родилась дочь Анна. Супруги расстались после переезда в США.

Второй раз Гордон женился в 2000 году на юристе Екатерине Подлипчук (Гордон), которая была младше его на 16 лет. В 2011 году ведущий сыграл свадьбу с 18-летней студенткой Ниной Щипиловой. Пара рассталась спустя два года из-за того, что девушка узнала об измене артиста и его внебрачной дочери. По информации СМИ, в 2012 году журналистка из Краснодара Елена Пашкова родила девочку, которую назвала в честь телеведущего.

С 2014 по 2020 год Александр Гордон состоял в браке со студенткой ВГИКа Нозанин Абдулвасиевой, которая родила ему сыновей Александра и Федора. В 2022-м ведущий узаконил отношения с 20-летней артисткой Софией Каландадзе. Пара обвенчалась.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Александр Гордон

Что Александр Гордон говорил о Путине

Александр Гордон в 2021 году в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагнетов) рассказал, что хорошо относится к Владимиру Путину.

«Очень хорошо. Я считаю, что из правителей России он один из самых успешных. Я помню тот момент, когда он пришел к власти, что было в стране и как это было, и вижу, куда и как движется страна сегодня. Очень много дел сделано. Я считаю его великим государственным деятелем. Сравнимым с большими царями русскими», — пояснил он.

Также журналист поделился тем, как впервые побывал в гостях у Владимира Путина. В те времена Гордон, по его словам, дружил и работал с бывшей супругой президента Людмилой. Тогда записывался проект на тему семейных отношений, и однажды они работали в резиденции президента.

Жилье Путина телеведущий описал как «очень скромное». Когда Гордон встретился с президентом, разговор был ограничен только взаимным приветствием.

«Я стою, [говорю]: „Здравствуйте, Владимир Владимирович“. Он говорит: „Здравствуйте, Александр“. Все, ну а что еще скажешь?» — сказал Гордон.

Что Александр Гордон говорил об Украине

В августе 2022 года Александр Гордон в эфире программы «Время вспомнить» прокомментировал снос советских памятников на Украине. Телеведущий заявил, что киевские власти должны быть благодарны советскому наследию, а не запрещать его.

«Откуда такая неблагодарность? Вот чего я не могу понять. Им подарили страну. Ее слепили буквально из того, что было. Отдали все. В чем причины этой неблагодарности?» — отметил он.

Чем сейчас занимается Александр Гордон

Александр Гордон остается лицом программы «Мужское/Женское», а также ведет авторскую программу на Первом канале «Закрытый показ».

В ходе одного из эфиров телеведущий поскандалил с актером Никитой Кологривым и выгнал его из студии. После этого артист назвал Гордона «чертом по жизни».

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