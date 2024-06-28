Крымский мост, отъезд из России, слухи о ВСУ: где сейчас Елена Воробей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Елена Воробей

Заслуженная артистка России Елена Воробей продолжает творческую деятельность. Чем она занимается сейчас, почему уезжала из РФ?

Чем известна Воробей

Елена Воробей родилась 5 июня 1967 года в белорусском городе Бресте.

С третьей попытки поступила в Ленинградский театральный институт (ЛГИТМиК), училась по классу артист театра, эстрады и кино.

В 1992 году она выступила с клоунадой на конкурсе актерской песни имени Андрея Миронова, где стала лауреатом и получила приз зрительских симпатий. В 1993 году получила Гран-при, специальный приз Первого канала и приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе «Ялта — Москва — Транзит».

С 2000 года Воробей перешла на эстраду и начала сниматься в программе «Аншлаг» и других телевизионных проектах.

Она была неоднократной участницей популярного шоу «Повтори!», в котором пародировала Лайму Вайкуле, Валентину Матвиенко, Фаину Раневскую, Патрисию Каас, Екатерину Савинову, Ингеборгу Дапкунайте, Розу Сябитову и других.

Также артистка снималась в кино. Ее можно увидеть в проектах «Страсти по Анжелике», «Улицы разбитых фонарей — 3», «Все это цветочки…», «12 стульев», «Первый дома», «Бедная крошка», «Элька», «Морозко», «Красная шапочка», «Три богатыря», «Золушка», «Полярный» и других.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Елена Воробей

Что известно о личной жизни Воробей

Первым мужем Елены Воробей был актер Андрей Кислюк. Пара прожила вместе 10 лет.

Вторым избранником Воробей стал бизнесмен по имени Игорь. В 2003 году у пары родилась дочь София. При этом мужчина был официально женат на другой. В 2017 году Игорь погиб.

«Мне позвонили из Питера и сообщили, что отец моей дочери в коме. Перелом основания черепа — там не было куска головы. Я подняла все свои связи. Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли», — вспоминала пародистка в программе «Секрет на миллион».

Ее следующим возлюбленным стал звукорежиссер Александр Калищук.

В 2022 году Воробей рассказала, что встречалась с госслужащим и собиралась замуж, но пара рассталась накануне свадьбы.

«Меня замуж буквально выдавали. Я читала про себя как будто фантастическую литературу. Это расстраивало и меня, и того человека, с которым я была. Мы расстались. Я приняла это решение», — заявила она.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Елена Воробей

Что Воробей говорила о Бузовой

В августе 2021 года Елена Воробей с иронией прокомментировала участие телеведущей и певицы Ольги Бузовой в жюри белорусского телепроекта «Х-фактор».

«Из новостных лент вчера узнала, что Ольга Б. теперь в жюри белорусского ТВ на программе „Х-фактор“. И за что такое моим землякам? Мое субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства! Все новые и новые территории захватывают синглы этой активной девушки», — высказывалась она.

Почему Воробей уезжала из России

Елена Воробей уехала в Израиль в ноябре 2022 года. Она сообщила, что в Москве пребывала в состоянии стресса, а за границей смогла вернуться к концертной деятельности.

«В Москве я находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ваню Урганта», — рассказала артистка в YouTube-шоу «Первое радио 89.1».

При этом Воробей опровергла информацию об эмиграции. После завершения гастрольного тура по городам Израиля она вернулась в Россию.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Елена Воробей

Поддерживала ли Воробей Украину

В апреле Telegram-канал «НеМалахов» обратил внимание, что Елена Воробей посетит Германию с концертами в мае. Журналисты отметили, что артистка выбрала для выступлений недружественную России страну.

«„Талантливая клоунесса“ Елена Воробей (именно так ее представили на иностранных афишах) даст весенние концерты в Германии — стране, вражески настроенной против России. Недавно стало известно, что именно немецкие военачальники обсуждали, как помочь украинцам подорвать Крымский мост и передать им дальнобойные ракеты Taurus», — говорилось в публикации.

Авторы также указали, что Воробей якобы будет выступать на одной сцене с украинским ведущим Владимиром Евсеевым, известным как Зевс. Он живет в Одесской области и собирает военное снаряжение для ВСУ, а также активно критикует спецоперацию и действия российских властей.

Сама Воробей это мероприятие не анонсировала. Спустя время она опровергла слухи о своем выступлении в Германии.

«Из различных интернет-изданий мне стало известно, что я якобы планирую гастроли по Германии в каком-то совместном концерте с украинским артистом или украинским блогером. Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить на мероприятии, посвященном Международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе», — заявила Воробей в соцсетях.

Чем сейчас занимается Воробей

Елена Воробей продолжает творческую деятельность. Она до сих пор является участницей юмористической передачи «Аншлаг».

«„Аншлаг“ — это такой продукт, который до сих пор любим страной. И таких цифр рейтинга нет ни у одной другой программы. И да, я не на всех съемках там присутствую, но Регина Дубовицкая придумала такой формат, что у зрителя может складываться впечатление, что я там каждую программу, потому что она выпускает что-то в записи», — говорила артистка в интервью YouTube-каналу RTVI.

Также Воробей строит карьеру певицы и записывает песни. Месяц назад она выпустила композицию «Хочу колечко».

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