Воробей выступит с ведущим, пожелавшим смерти русским. Она поддержала Киев?

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елена Воробей

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей даст концерты в недружественной России стране со звездой, пожелавшей русским смерти. Правда ли, что юмористка поддержала Украину, решилась ли она на эмиграцию?

Правда ли, что Воробей поддержала Украину

Telegram-канал «НеМалахов» обратил внимание, что юмористка посетит Германию, где даст два весенних концерта: 17 и 19 мая. Журналисты указали, что артистка выбрала для выступлений страну, находящуюся в списке недружественных России.

«„Талантливая клоунесса“ Елена Воробей (именно так ее представили на иностранных афишах) даст весенние концерты в Германии — стране, вражески настроенной против России. Недавно стало известно, что именно немецкие военачальники обсуждали, как помочь украинцам подорвать Крымский мост и передать им дальнобойные ракеты Taurus», — обратил внимание «НеМалахов».

Telegram-канал также указал, что Воробей будет выступать на одной сцене с украинским ведущим Владимиром Евсеевым, известным как Зевс. Журналисты, просмотрев социальные сети знаменитости, выяснили, что он проживает в Одесской области, собирает военное снаряжение для Вооруженных сил Украины и активно выступает против российской спецоперации.

«Мужчина проживает в Одесской области, собирает амуницию для ВСУ, посылает „русский военный корабль“ на три известные буквы и желает смерти „москалям и Владимиру Путину“», — пишет «НеМалахов».

Канал сообщает, что Воробей и Зевс планируют заработать по 3,9 млн рублей с каждого выступления. Сама юмористка, как отмечает «НеМалахов», не анонсировала это мероприятие. В своих соцсетях она публиковала только афиши своих концертов в Сочи и Турции.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Елена Воробей

Как Воробей относится к уехавшим артистам

В ноябре 2022 года артистка посетила Израиль. Тогда она заявила, что там находится столько «знаковых, умных, культовых людей», что можно проводить «Ханукальные встречи» в качестве альтернативы «Рождественским встречам».

«В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ваню Урганта и даже Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были „Рождественские встречи“, а не пора ли делать „Ханукальные встречи Пугачевой?“», — делилась Воробей.

По словам артистки, уехав в Израиль, она столкнулась с критикой, как и многие покинувшие Россию артисты. Также появились слухи о ее эмиграции, однако юмористка опровергла эту информацию. После гастрольного тура по городам Израиля Воробей вернулась в Россию.

Кроме того, СМИ писали, что юмористка приобрела недвижимость в Израиле, однако та купила квартиру в Москве.

«Купила? Да-да-да! В Израиле квартиру, где потолок ледяной, дверь скрипучая… Как шагнешь за порог — всюду иней! Жаль, что нету таких в Тель-Авиве», — сыронизировала Воробей, отметив, что приобрела столичную недвижимость «на свои деньги, ипотеку не брала».

Осенью прошлого года в эфире шоу «Звезды сошлись» артистка рассказала, что приобрела элитную квартиру с двумя спальнями и гостиной в жилом комплексе бизнес-класса напротив делового центра «Москва-Сити», где стоимость жилья начинается от 20 млн рублей. По словам Воробей, собственники квартир в ЖК столкнулись с обманом.

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