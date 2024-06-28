Израиль, отказ от званий, боль из-за СВО: куда пропал актер Ефим Шифрин

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Ефим Шифрин

Юморист Ефим Шифрин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, высказывался ли артист о спецоперации, есть ли у него гражданство Израиля?

Чем известен Шифрин

Ефим Шифрин (настоящее имя — Нахим Залманович Шифрин) родился 25 марта 1956 года в поселке Нексикан (Сусуманский район, Магаданская область).

После окончания школы он отправился в Москву, чтобы поступить в Щукинское училище, но провалил экзамены и вернулся обратно в Латвию, где стал студентом филологического факультета Латвийского университета. Проучившись там год, Шифрин вновь уехал в Москву и поступил в Государственное училище эстрадного и циркового искусства на отделение эстрады.

В 1978 году он окончил училище, а уже через год был лауреатом на Первом Московском конкурсе эстрадных артистов. В 1980 году Шифрин стал студентом факультета эстрадной режиссеры ГИТИСа.

Известность ему принесла съемка в телепередаче «В нашем доме», вышедшая в 1986 году. В программе он прочитал монолог «Мария Магдалена». После этого ему стали активно предлагать роли в постановках и спектаклях. Также известен благодаря участию в «Аншлаге».

В 1990 году он создал «Шифрин-Театр».

На протяжении многих лет Шифрин регулярно тренируется в спортзале. В 2000 году Шифрин получил премию Международной сети клубов World Class «Мистер Фитнес», а в 2006 году его наградили дипломом комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.

«Много лет я занимаюсь спортом, в основном поднимаю тяжести, чтобы быть в форме. Дома у меня полный набор физкультурника: скакалка, гири, штанга, эспандер. Считаю, что артист, пока есть силы, обязан поддерживать себя в хорошей физической форме. Но своего мнения на сей счет никому не навязываю», — отмечал юморист.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Ефим Шифрин, 1988 г.

Что известно о личной жизни Шифрина

Ефим Шифрин не женат. Детей у 68-летнего юмориста тоже нет.

Свою личную жизнь Шифрин комментировать не любит.

«Не считаю нужным рассказывать о личной жизни. Думаю, что на это есть право у каждого человека. Если уж говорить в вашем ключе, то я живу как бы не один. Я не считаю, что Фаина Раневская могла кому-то позволить лезть в личную жизнь. Такого принципа придерживаюсь и я», — говорил звезда «Аншлага».

При этом народная артистка России Ангелина Вовк в шоу «Пусть говорят» заявляла, что Шифрин был женат. Спустя время он тоже признался, что действительно состоял в браке, когда ему было 26 лет, но вскоре развелся, поскольку они с супругой не сошлись характерами.

Что Шифрин говорил о спецоперации

В 2022 году, после начала спецоперации, Ефим Шифрин заявил, что «ему больно».

«Я родился спустя 11 лет после Второй мировой войны и рассчитывал, что помру хотя бы за 11 лет до третьей. Мне очень больно. Я не умею разводить тучи руками», — писал артист в соцсетях.

Почему Шифрин уезжал из России

В 2022 году появилась информация о том, что Ефим Шифрин уехал из России в Израиль. Тогда поклонники решили, что юморист решил эмигрировать из-за спецоперации.

При этом Шифрин заявил, что не собирается покидать Россию навсегда. В Израиль он ездит к своим родственникам — там живет его родной брат Самуэль и внуки.

Я живу и работаю в Москве. С 25 марта 1956 года — Нахим Шифрин. В метрике, паспорте, на сайте госуслуг и в приложении Сбербанка. На сцене и на телевидении больше прижилось мое второе имя, которым меня тоже называли с рождения», — комментировал артист.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Ефим Шифрин на открытии Московского театра эстрады после реставрации

Есть ли у Шифрина гражданство Израиля

По данным СМИ, Ефим Шифрин получил гражданство Израиля еще в 2017 году. Артист никогда не скрывал, что является евреем.

Однако недавно он опроверг информацию о том, что имеет израильский паспорт.

«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017 году, ни в 2020 году, ни в 2023 году. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете!» — сообщил Шифрин.

Почему Шифрин отказался от почетных званий

Ефим Шифрин жаловался, что его пенсия составляет всего 13 тысяч рублей. Сумма могла быть больше, если бы в свое время юморист не отказался от почетных званий.

«Когда-то я бежал от этого, казалось — такие советские атрибуты. Сравнивал с западными звездами. Поэтому, когда Театр эстрады предложил мне подать на звание, замахал руками и сказал: „Нет!“ Зная, что в будущем к нему прилагаются 30 тысяч, может быть, еще и подумал бы. А теперь как-то уже поздно. Заслуженным быть уже стыдно, потому что у меня ученики народные», — рассказывал он.

Чем сейчас занимается Шифрин

Ефим Шифрин продолжает творческую деятельность.

Его ближайшее выступление запланировано на 2025 год — оно состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.

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