Ефим Шифрин высказался о наличии у него иностранного гражданства Шифрин сообщил, что не оформлял иностранное гражданство

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ефим Шифрин

67-летний актер Ефим Шифрин (Нахим Шифрин) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) написал, что не имеет иностранного гражданства, как сообщили некоторые СМИ. Артист отметил, что ему нравится быть на виду, потому что каждый день он «узнает о себе что-то новое». Шифрин также подчеркнул, что некоторые люди пишут доносы из-за страха и критикуют окружающих из-за собственной бездарности.

Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017-м, ни в 2020-м, ни в 23-м. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете! — написал Шифрин.

Артист также отметил, что некоторые пользователи Сети стремятся обидеть других, потому что сами чувствуют боль и грусть. По словам Шифрина, те, кто ищут любви и дружбы, «наживают себе врагов» и «задыхаются от ненависти».

Людям голодно, и они разговляются в социальных сетях. Людям боязно, и они защищаются доносами, выволакивая на свои страницы чужие слова и картинки. Людям больно, и они стремятся сделать как можно больнее другим, измываясь над теми, кто не может им ответить. Людям грустно, и чужие улыбки выводят их из себя, — заявил артист.

Ранее сообщалось, что в июле 2022 года Шифрин уехал в Израиль, а также о том, что он мог получить израильский паспорт еще в 2017 году. Юморист никогда не скрывал, что является евреем, и не отступал от веры своих предков. При этом Шифрин объяснил, что не собирается навсегда уезжать из России из-за СВО, подчеркивая, что в Израиль он ездит к родственникам. В частности, там живут его внуки и родной брат Самуэль. Шифрин также отмечал, что его настоящим именем всегда было Нахим Залманович, имя Ефим — это сценический псевдоним.