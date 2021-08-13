«Оружие массового поражения»: Воробей высмеяла Бузову

Артистка Елена Воробей с иронией прокомментировала участие певицы Ольги Бузовой в жюри белорусского телепроекта «Х-фактор». Об этом она написала в своём Instagram.

Из новостных лент вчера узнала, что Ольга Б. теперь в жюри белорусского ТВ на программе «Х-фактор». И за что такое моим землякам? Моё субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства! Всё новые и новые территории захватывают синглы этой активной девушки, — написала Воробей.

Также юмористка поинтересовалась у подписчиков, продолжается ли обсуждение роли Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин», которая вышла на сцене МХАТа.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Бузова — очень общительный, скрупулёзный, дотошный и дисциплинированный в профессиональных вопросах человек. Они вместе участвуют в съёмках белорусской версии талант-шоу «X-фактор» в качестве членов жюри.

В конце июля МХАТ имени Горького решил перенести на неопределённый срок показ спектакля «Чудесный грузин», запланированный на сентябрь. До этого участие Бузовой в постановке стали в очередной раз активно обсуждать из-за слухов о продлении театром контракта со скандальной звездой. Руководство МХАТа пояснило, что договор с ней на новый сезон ещё не подписан.