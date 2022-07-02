Вполне доволен: Воробей рассказала, как живёт Галкин в Израиле

Фото: maxgalkinru/instagram.com

Елена Воробей рассказала, что недавно побывала в Израиле, где встретилась с Максимом Галкиным. По словам артистки, ей было интересно узнать, как муж Пугачёвой устроился на чужбине, пишет «Экспресс газета».

О своём ужине с оскандалившимся юмористом артистка рассказала во время выставки костюмов главных персонажей нового фентези-блокбастера «Красная Шапочка». Воробей сообщила, что своей жизнью в Израиле Галкин вполне доволен.

Присутствовавший на выставке дизайнер костюмов к блокбастеру Игорь Гуляев — к слову, любимый дизайнер Аллы Пугачёвой — добавил, что певица и в самом деле планирует вернуться в Россию в конце августа, чтобы дети смогли пойти в школу.

Уехавший в начале спецоперации на Украине в Израиль Максим Галкин сейчас делает карьеру за границей. Он негативно высказывается в адрес России и соотечественников, а в своих концертах высмеивает власть, известных личностей, благодаря которым дома зарабатывал миллионы.

Ранее Галкин на одном из своих концертов назвал режиссера Никиту Михалкова «пургоносом». Шоумен решил таким образом съязвить в адрес режиссёра.