«Пургонос»: Галкин о Михалкове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Телеведущий Максим Галкин, который покинул территорию России после начала специальной операции, на одном из своих концертов назвал режиссера Никиту Михалкова «пургоносом». Шоумен решил таким образом съязвить в адрес режиссера, сообщает СТ News.

На выступлении комик заявил, что Михалков, который ведет программу «Бесогон», вместо того чтобы «гнать бесов», стал «гнать пургу». Также юморист упомянул телеведущего Владимира Соловьева, отметив, что у него «тараканы в голове», а у режиссера — «большой мохнатый шмель».

Это вообще редкий «Бесогон», конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый «пургонос». Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова «большой мохнатый шмель», — рассказывал в своем выступлении Галкин.

Ранее стало известно, что актриса Яна Поплавская выразила свое мнение насчет колких высказываний Галкина на концертах в Израиле о российских политиках. Она считает, что комик идет на громкие заявления в адрес россиян ради личной выгоды.