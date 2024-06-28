Слухи об эмиграции, отказ от Москвы, театр: где сейчас Анна Ковальчук

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Анна Ковальчук

Народная артистка России Анна Ковальчук продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, почему уезжала из РФ?

Чем известна Ковальчук

Анна Ковальчук родилась 15 июня 1977 года в Нойштрелице. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Ковальчук снималась в картинах «Тайны следствия», «Особенности национальной политики», «Против течения», «Мастер и Маргарита», «Час пик», «Адмиралъ», «И была война», «Годунов», «Ура! Каникулы!», «Золушка» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 24 работы.

Что известно о личной жизни Ковальчук

Во время учебы в театральном вузе Анна Ковальчук встречалась с актером Анатолием Ильченко. Пара рассталась после окончания института — Ильченко уехал в Москву, а Ковальчук осталась жить в Санкт-Петербурге.

Однако спустя время артистка вновь встретила свою институтскую любовь. Они с Ильченко поженились в 1999 году, а в 2000 году у них родилась дочь Злата. В 2005 году супруги развелись.

Дочь Ковальчук вместе с ней снималась в сериале «Тайны следствия».

«На площадке включаю маму, педагога, и актрису. Волнуюсь за нее в кадре и хочу помочь. Она же без образования актерского. Смотрю, как ее лучше повернуть к камере. За всем приходится следить. Очень устаю после смены с ней. Но, с другой стороны, мы 12 часов проводим вместе и это счастье. Успеваем в моем вагончике поспать, поговорить, посплетничать и поиграть, поссориться и помириться. Работа нас сближает», — рассказывала она KP.RU.

Артистка также встречалась с коллегой по проекту «Тайны следствия» Сергеем Перегудовым. После расставания актеры смогли сохранить дружеские отношения.

«С Анной мы сохранили дружеские отношения. Действительно, роман был серьезный, мы даже хотели официально пожениться, но... как-то не сложилось. Причины самые распространенные, как и у большинства людей, — в чем-то не сошлись наши взгляды, кто-то был не прав и т. д. Наверное, просто не судьба», — комментировал Перегудов.

В 2007 году Ковальчук вышла замуж за бизнесмена Олега Капустина. В 2010 году у супругов родился сын Добрыня.

Почему Ковальчук уезжала из России

В 2022 году Анна Ковальчук опубликовала в соцсетях кадры, на которых она сидит в вылетающем из Пулково самолете со спрятанным под капюшоном лицом. В Сети тут же появились слухи о возможной эмиграции артистки.

Позже выяснилось, что актриса ездила в отпуск. Ее отъезд не был связан со спецоперацией. Она также показывала в микроблоге снимки, где она бегает в сарафане по песку на берегу океана.

Происходящие события и спецоперацию Ковальчук не комментировала.

Чем сейчас занимается Ковальчук

Анна Ковальчук продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Мертвые души», «Город. Женитьба. Гоголь», «Все мы прекрасные люди» и «Евгений Онегин. Страницы романа».

В 2022 году артистка снялась в сериале «Мой длинноногий деда». В 2023 году вышел проект «Екатерина. Фавориты» с ее участием.

Ковальчук живет в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, у нее были возможности переехать в Москву, но она от них отказалась.

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