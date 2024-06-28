Журналист и телеведущая Жанна Агалакова уволилась с Первого канала в 2022 году. Где и как она живет сейчас, что говорила о России?
Чем известна Агалакова
Жана Агалакова родилась 6 декабря 1965 года в Кирове.
Карьеру на телевидении она начала в 1995 году на РТР. С 1996 по 1999 год Агалакова работала на НТВ в качестве ведущей передачи «Сегодня», но была отстранена из-за ошибки в количестве названных жертв теракта. Тогда Агалакова перешла на Первый канал, где проработала до 2022 года.
С августа 2019 года журналистка также являлась собкором канала в Париже, ее последний репортаж о жителях Италии, собирающих подписи в поддержку российской вакцины «Спутник V», вышел 17 февраля 2022 года.
Что известно о личной жизни Агалаковой
Жанна Агалакова с 2001 года замужем за итальянским физиком Джорджо Савоной.
В 2002 году у пары родилась дочь Аличе. Агалакова рожала в Риме.
Что известно об увольнении Агалаковой с Первого канала
Жанна Агалакова уволилась с российского телевидения в марте 2022 года. Во время выступления на собрании «Репортеров без границ» она сообщила, что ее не устраивает, как подается информация.
Также Агалакова выразила сожаление, что не ушла с Первого канала раньше. Она посоветовала россиянам не смотреть телевизор и назвала его «машиной для промывки мозгов».
«Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России», — сказала телеведущая.
Агалакова также порекомендовала россиянам искать различные источники информации помимо телевидения. При этом она встала на защиту русской культуры, которую притесняют западные санкции.
«Запад тоже несет ответственность. Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово „русский“. Вы душите и убиваете русскую культуру», — отметила журналист.
В сентябре 2022 года Агалакова также отказалась от российских государственных наград. Она пообещала отправить президенту России Владимиру Путину свой орден Дружбы, который получила в 2018 году за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Где сейчас живет Агалакова
После замужества Жанна Агалакова долгое время жила на две страны. После рождения дочери в 2002 году она попросила главу дирекции информационных программ отправить ее в Париж в качестве корреспондента, сообщает 7days.ru. На тот момент ее супруг работал в одном из парижских университетов.
В столицу Франции Агалакова переехала в 2005 году. Вместе с мужем и дочерью они поселились в квартире в престижном районе, находящемся в пяти минутах ходьбы от Елисейских Полей. Тогда ее супруг оставил профессию, устроился оператором Первого канала и снимал сюжеты жены.
В 2022 году супруги ушли с российского телевидения. Точное местоположение Агалаковой неизвестно, на вопросы о месте жительства она не отвечает.
«Мы с ним оба безработные теперь. И так долго продолжаться не может. Я должна работать и зарабатывать, чтобы жить», — говорила она на собрании «Репортеров без границ».
При этом Агалакова отмечала, что хотела бы в будущем вернуться в Россию.
«Даже не знаю, будет ли у меня возможность вернуться. Но я очень хочу. Это моя страна, но все, что у меня там есть, потеряно. Я отдаю себе в этом отчет. Начинать что-то с нуля крайне сложно. Я не умею делать что-то другое. То есть, конечно, если припрет, я и полы могу мыть», — отмечала телеведущая.
Читайте также:
Резкое похудение и дети: как живет Ольга Картункова, говорила ли об СВО
Израиль, отказ от званий, боль из-за СВО: куда пропал актер Ефим Шифрин
Дочь в Европе, стрельба в Крыму, злость Гагариной: где сейчас Юлия Савичева