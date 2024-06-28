«Россиянам промывают мозги по телевизору»: куда пропала Жанна Агалакова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жанна Агалакова

Журналист и телеведущая Жанна Агалакова уволилась с Первого канала в 2022 году. Где и как она живет сейчас, что говорила о России?

Чем известна Агалакова

Жана Агалакова родилась 6 декабря 1965 года в Кирове.

Карьеру на телевидении она начала в 1995 году на РТР. С 1996 по 1999 год Агалакова работала на НТВ в качестве ведущей передачи «Сегодня», но была отстранена из-за ошибки в количестве названных жертв теракта. Тогда Агалакова перешла на Первый канал, где проработала до 2022 года.

С августа 2019 года журналистка также являлась собкором канала в Париже, ее последний репортаж о жителях Италии, собирающих подписи в поддержку российской вакцины «Спутник V», вышел 17 февраля 2022 года.

Что известно о личной жизни Агалаковой

Жанна Агалакова с 2001 года замужем за итальянским физиком Джорджо Савоной.

В 2002 году у пары родилась дочь Аличе. Агалакова рожала в Риме.

Что известно об увольнении Агалаковой с Первого канала

Жанна Агалакова уволилась с российского телевидения в марте 2022 года. Во время выступления на собрании «Репортеров без границ» она сообщила, что ее не устраивает, как подается информация.

Также Агалакова выразила сожаление, что не ушла с Первого канала раньше. Она посоветовала россиянам не смотреть телевизор и назвала его «машиной для промывки мозгов».

«Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России», — сказала телеведущая.

Агалакова также порекомендовала россиянам искать различные источники информации помимо телевидения. При этом она встала на защиту русской культуры, которую притесняют западные санкции.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press Жанна Агалакова

«Запад тоже несет ответственность. Мне больно видеть, как на Западе вымарывают слово „русский“. Вы душите и убиваете русскую культуру», — отметила журналист.

В сентябре 2022 года Агалакова также отказалась от российских государственных наград. Она пообещала отправить президенту России Владимиру Путину свой орден Дружбы, который получила в 2018 году за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Где сейчас живет Агалакова

После замужества Жанна Агалакова долгое время жила на две страны. После рождения дочери в 2002 году она попросила главу дирекции информационных программ отправить ее в Париж в качестве корреспондента, сообщает 7days.ru. На тот момент ее супруг работал в одном из парижских университетов.

В столицу Франции Агалакова переехала в 2005 году. Вместе с мужем и дочерью они поселились в квартире в престижном районе, находящемся в пяти минутах ходьбы от Елисейских Полей. Тогда ее супруг оставил профессию, устроился оператором Первого канала и снимал сюжеты жены.

В 2022 году супруги ушли с российского телевидения. Точное местоположение Агалаковой неизвестно, на вопросы о месте жительства она не отвечает.

«Мы с ним оба безработные теперь. И так долго продолжаться не может. Я должна работать и зарабатывать, чтобы жить», — говорила она на собрании «Репортеров без границ».

При этом Агалакова отмечала, что хотела бы в будущем вернуться в Россию.

«Даже не знаю, будет ли у меня возможность вернуться. Но я очень хочу. Это моя страна, но все, что у меня там есть, потеряно. Я отдаю себе в этом отчет. Начинать что-то с нуля крайне сложно. Я не умею делать что-то другое. То есть, конечно, если припрет, я и полы могу мыть», — отмечала телеведущая.

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