Отказ от России, сын, помощь украинцам: где сейчас актер Михаил Пшеничный

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Актер Михаил Пшеничный

Актер Михаил Пшеничный уехал из России в 2022 году. Как и где он живет сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Пшеничный

Михаил Пшеничный родился 5 августа 1989 года в Киеве в семье заслуженного артиста Украины Владимира Пшеничного. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Актер снимался в картинах «Ефросинья», «Кукушка», «Ящик Пандоры», «Костоправ», «Женский доктор», «Невеста моего друга», «Даша», «Дом с лилиями», «Долгий путь домой», «Трубач», «Луна», «Ветер в лицо», «В плену обмана», «Я знаю твои секреты», «Раненое сердце», «Искупление», «Рецепт любви», «Березка», «Бывшие», «Возвращение», «Сашино дело», «Крюк» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Пшеничного

Михаил Пшеничный женат на актрисе и телеведущей Любаве Грешновой. Пара вместе училась в вузе, но чувства между ними возникли гораздо позже, во время съемок в картине «Невеста моего друга».

«Мы были молоды, у каждого свои интересы. А еще, оглядываясь назад, понимаю, что мы были неправильного мнения друг о друге. Почему-то мы подумали друг о друге плохо. А когда появилась возможность пообщаться, увидеть истинное лицо и узнать внутренний мир, все встало на свои места. Наверное, нам нужно было получить опыт и преодолеть трудности, чтобы к моменту знакомства уже ценить жизнь и понимать, что ты хочешь дальше, как представляешь себе вторую половинку», — рассуждал Пшеничный.

В 2017 году у супругов родился сын Михаил.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актеры Михаил Пшеничный и Любава Грешнова

Почему Пшеничный уехал из России, чем занимается сейчас

В марте 2022 года Михаил Пшеничный сообщил, что переехал в Варшаву. Также он рассказал, что за границей помогает украинским беженцам.

«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — заявил Пшеничный.

Артист напомнил, что родился и вырос в Киеве, а его родственники живут в разных областях Украины.

Спустя время после отъезда он начал получать предложения о работе. Так, Пшеничный стал комментировать футбольные матчи, а также пробовать себя в качестве актера озвучки, переводя фильмы на украинский язык.

Любава Грешнова поддерживает мужа. По ее словам, их семья прервала общение с российскими коллегами и навсегда закрыла вопрос о работе в России. Также актриса заявляла, что они с супругом «были вынуждены» работать в Москве.

«Об этом сейчас много говорят наши актеры, потому что это стало такой вроде бы новостью для многих. Хотя, когда в 90% украинских сериалов в главных ролях были российские актеры, особенно мужчины, почему-то это ни у кого не вызывало вопросов. Поэтому мы, можно сказать, были заложниками обстоятельств», — утверждала она в интервью украинским СМИ.

При этом Пшеничный ранее признавался, что его устраивала жизнь в Москве.

«Как может быть некомфортно там, где ты нужен? Если бы нас здесь не принимали, не было работы — другой разговор. У меня здесь интересные проекты, встречаются умные, талантливые люди. Море возможностей, которые мы пока и не используем на все сто. Мне кажется, Москва нас приняла, и мы за это очень благодарны. Люба ведет активный образ жизни», — заявлял он.

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