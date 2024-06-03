Актер Чернышов раскрыл имя новорожденного сына Актер Чернышов сообщил, что назвал новорожденного сына Николаем

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Андрей Чернышов с супругой актрисой Марией Добржинской

Актер Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале подтвердил, что у него родился сын. По словам артиста, мальчика назвали Николай. Наследнику уже пять месяцев, он растет и развивается «как полагается», уточнил актер.

Николай, 5 месяцев, слава богу <...>. Все как полагается, — сказал Чернышов.

Актер также добавил, что считает семью основой всего. По его словам, такая система ценностей сложилась у него еще в раннем возрасте. Чернышов уверен, что в этом плане ему очень повезло. Актер объяснил, что у него замечательные жена, ребенок и родители.

Мужчина без семьи неполноценная единица. Несмотря на то что я сам достаточно поздно обзавелся семьей, в 43 года, но это не от пренебрежения к этому, а чтобы быть уверенным, что это, так сказать, раз и навсегда, — отметил Чернышов.

О том, что Чернышов стал отцом, стало известно 2 июня. Актер заявил, что не будет делиться мыслями, так как это «очень личные чувства», которые должен испытать каждый.

Артист также не захотел делиться подробностями о самочувствии супруги Марии Добржинской, но отметил, что во всем помогает жене. Чернышов поделился, что жене пришлось уйти в декрет и сняться со всех спектаклей, однако она не собирается надолго засиживаться дома и хочет вернуться на сцену как можно быстрее.

Ранее российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия опубликовала редкое фото с супругом Львом Деньговым. На нем беременная исполнительница позирует в облегающем коричневом платье и солнцезащитных очках. Фото было сделано за ужином в ресторане. Известно, что супруги некоторое время находились на отдыхе за границей.