Тайное отцовство, Аверин, роли ловеласов: как живет Андрей Чернышов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Андрей Чернышов

51-летний актер Андрей Чернышов удивил публику новостью об отцовстве. Кто родился у артиста, что известно о его личной жизни и новых работах в кино?

Что известно о личной жизни Андрея Чернышова

В разговорах со СМИ актер уверял, что ведет образ жизни холостяка, но однажды выяснилось, что он около 10 лет скрывает отношения с коллегой Марией Добржинской. На ней он впоследствии и женился.

«Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело», — объяснял Чернышов.

В начале 2017 года пара расписалась и обвенчалась в Греции, а медовый месяц провела на Кубе. По слухам, актер настоял, чтобы невеста не брала его фамилию.

«Мне кажется, что это судьба. Ранее мы просто не были готовы к браку. Не совсем понимали, что такое ответственность. Если бы мы поженились раньше, неизвестно, как бы сложились отношения. А так все получилось отлично. Никто не форсировал события, не тормозил их специально», — рассказывал Чернышов в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Андрей Чернышов с супругой актрисой Марией Добржинской, 2017 г.

Журналисты спрашивали у супруги Чернышова, легко ли ей мириться с популярностью мужа, прославившегося ролями ловеласа, и не ревнует ли она его. Актриса подчеркивала, что избранник зарекомендовал себя как надежный человек.

«Не собираюсь стучать по деревяшке, чтобы не сглазить. Такая цельность не может исчезнуть, она — свойство натуры. У Андрея был огромный выбор невест, но он предпочел меня. И я сохраняю уверенность, что мы на своих местах — мужа и жены», — говорила Добржинская.

Да и сам Чернышов говорил, что если он женится, то один раз, по примеру родителей.

«Всегда был уверен, что у меня будут жена и дети. Семья важна, но считаю: жениться надо раз и навсегда — как мои родители», — рассуждал артист.

2 июня 51-летний Чернышов заявил, что стал отцом, о чем рассказал StarHit. Пять месяцев назад в семье актеров появился долгожданный сын.

«Это такие очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — так прокомментировал рождение первенца Чернышов.

О сыне актер рассказывать отказался. Артист не захотел делиться подробностями о новорожденном и самочувствии супруги, но отметил, что во всем помогает жене. Чернышов добавил, что Добржинской пришлось уйти в декрет и сняться со всех спектаклей, однако она не собирается надолго засиживаться дома и хочет вернуться на сцену как можно быстрее.

«Многие актрисы рожают, уходят, а потом возвращаются», — отметил новоиспеченный отец.

Чем сейчас занимается Андрей Чернышов

За плечами актера осталось более 100 киноработ. Зрителям он полюбился благодаря картинам «Девочки не сдаются», «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого», в съемках которых также принимал участие Максим Аверин.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Продюсер Роберто Бесси (слева) и актер Андрей Чернышов, 2014 г.

Чернышов гастролирует по России со спектаклями, а также выступает на подмостках Малого театра в Москве. В последние годы артист стал меньше сниматься в кино.

В 2024 году ожидается ТВ-премьера мелодрамы «Алла, такси!» с Чернышовым в главной роли. Актер воплотит на экране образ дальнобойщика Василия, который изменяет своей жене. Зрители увидят, как супруга накажет обманщика.

Кроме того, в мае состоялась телепремьера сериала «Зло», в котором Чернышов сыграл журналиста Ельцова, расследующего громкое дело об ограблении известной балерины.

Чернышов принимает участие в различных телевизионных программах. В частности, он был гостем студии программы «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым, а до этого снимался в нескольких проектах Первого канала: «Король ринга», «Две звезды» и «Лед и пламень».

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