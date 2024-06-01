Роман с Заворотнюк, два развода, банкротство: как живет Сергей Жигунов

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Заслуженный артист России Сергей Жигунов в субботу, 1 июня, прибыл в Покровский женский монастырь в Москве, где проходила церемония прощания с его бывшей возлюбленной, актрисой Анастасией Заворотнюк. Что известно о романе коллег по сериалу «Моя прекрасная няня», как живет артист?

Что известно о романе Жигунова и Заворотнюк

Жигунов в день, когда стало известно, что Заворотнюк скончалась, воздержался от комментариев. Известно, что артисты сблизились на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня».

Роман с экрана перешел и в реальную жизнь. Ради Анастасии Жигунов ушел от жены, актрисы Веры Новиковой, но если в сериале герои Заворотнюк и Жигунова дошли до ЗАГСа, в реальности этого не случилось.

«Это была непростая история. Нужно быть осторожнее в таких ситуациях. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Я не знал, как правильнее — быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Но все заканчивается, и хорошо, что все завершилось именно так», — процитировал Жигунова Stort24.

Что известно о браках Жигунова

На съемках фильма «Шанс» в 1984 году Сергей Жигунов познакомился с Верой Новиковой. Она была старше его на пять лет и состояла в отношениях с Андреем Ярославцевым, а также воспитывала дочь. Однако ради актера Новикова ушла из семьи, и год спустя пара сыграла свадьбу, а в 1990 году у них родился ребенок.

В 2006 году Жигунов расстался с супругой ради Заворотнюк. Но спустя два года актриса ушла от него, встретив фигуриста Петра Чернышева. Тогда Жигунов вновь вернулся к Новиковой, и они поженились второй раз.

В 2020 году артисты опять развелись. Причиной расставания стала новая любовь Жигунова — журналистка Виктория Ворожбит с Дальнего Востока. С ней актер познакомился в 2018 году на фестивале «Утро России». В 2021 году пара поженилась.

Что за история с банкротством

Сергей Жигунов продолжает сниматься в кино, но уже не так часто, как раньше. В прошлом году вышел сериал «Всем по 50», где он исполнил одну из главных ролей.

В марте 2023 года также появилась информация о том, что многосерийный фильм Жигунова «Горюнов-2» продали на аукционе по причине банкротства его продюсерского центра. Торги провели из-за решения Арбитражного суда Москвы о признании ООО «Продюсерский центр Сергея Жигунова» банкротом. В отношении артиста ввели процедуру конкурсного производства, которую инициировал волгоградский Нокссбанк.

В 2014 году актер оформил кредит в Нокссбанке для съемок своего кинопроекта. Жигунов не смог отдать деньги в установленный срок. Кредитная структура подала на знаменитость в суд и потребовала 38 млн рублей, сообщала «Газета.Ru».

Чем еще известен Жигунов

Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в семье актеров Виктора и Галины Жигуновых. Его родители служили в Театре драмы ДК «Ростсельмаш». Они отправили будущего артиста в музыкальную школу, а затем привлекли к спектаклям.

Жигунов мечтал стать археологом, но после приезда труппы московского театра «Ленком» и Николая Караченцова на гастроли в город он захотел быть актером. В 1980 году поехал в Москву, где поступил в Щукинское училище. По правилам вуза студентам было запрещено сниматься в кино, но Жигунов с первого курса начал играть в эпизодах. Дебютными стали работы в картинах «Клятвенная запись», «Шанс», «Признать виновным». За это его вскоре отчислили. Тогда он вернулся в родной город и устроился в ТЮЗ, где проработал год, а затем опять поехал в Москву и восстановился на учебе.

Спустя год Жигунов сыграл Александра Белова в мини-сериале «Гардемарины, вперед!», где поработал вместе с Дмитрием Харатьяном и Владимиром Шевельковым. После выхода проекта артист прославился и стал получать много предложений. Он снимался в картинах «Пилоты», «Поездка в Висбаден» и «Подземелье ведьм».

В 1991 году вышло продолжение «Гардемаринов» — двухсерийный фильм «Виват, гардемарины!». В 1992 году, в следующей части, Жигунова уже не было, так как он поссорился с режиссером Светланой Дружининой. В 2020 году на съемки новых «Гардемаринов» она его не позвала.

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